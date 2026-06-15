به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی شیرانی گفت: تلمبه‌خانه فاضلاب PS۱ که وظیفه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب بخش‌هایی از خیابان‌های طالقانی و سعیدی را بر عهده دارد، بیش از ۸ سال پیش به دلیل تخریب خط خروجی آزبستی خود از مدار بهره‌برداری استاندارد خارج شده بود و به ناچار برای جلوگیری از پس‌زدگی فاضلاب و بروز بحران در مناطق تحت پوشش، خروجی آن به کانال دفع آب‌های سطحی متصل شده بود.

وی افزود: این شرایط طی سال‌های گذشته علاوه بر ایجاد نگرانی‌های بهداشتی و زیست‌محیطی، موجب نارضایتی شهروندان ساکن در انتهای خیابان طالقانی و بروز مشکلات متعدد در جوی‌های روباز این منطقه شده بود که رفع آن همواره یکی از مطالبات جدی مردم به شمار می‌رفت.

شیرانی ادامه داد: پس از بررسی‌های میدانی، مطالعات فنی و شناسایی نزدیک‌ترین خطوط اصلی فاضلاب، عملیات توسعه شبکه و اصلاح مسیر خروجی تلمبه‌خانه در دستور کار قرار گرفت و در یک اقدام جهادی و ضرب‌العجل، اکیپ‌های عملیاتی شبکه فاضلاب موفق شدند طی ۱۰ ساعت عملیات مستمر، خط خروجی این تلمبه‌خانه را با اجرای ۴۰ متر خط پلی‌اتیلن ۲۵۰ میلی‌متری به شبکه اصلی فاضلاب متصل کنند.

معاون بهره‌برداری و توسعه فاضلاب آبفا منطقه بندرماهشهر این اقدام را گامی مؤثر در ارتقای سطح بهداشت عمومی، حفاظت از محیط زیست شهری، کاهش مخاطرات ناشی از دفع غیراستاندارد فاضلاب و افزایش پایداری شبکه جمع‌آوری فاضلاب دانست و اظهار کرد: با اجرای این طرح، یکی از نقاط دارای سابقه طولانی مشکلات فاضلابی در شهرستان تعیین تکلیف و مسیر دفع فاضلاب این محدوده پس از سال‌ها به چرخه استاندارد شبکه فاضلاب بازگردانده شد.

شیرانی تأکید کرد: آبفا منطقه بندرماهشهر با تکیه بر توان فنی نیرو‌های خود و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، اصلاح نقاط بحرانی شبکه فاضلاب را با جدیت دنبال می‌کند و رفع معضلات ریشه‌ای و ماندگار را در اولویت کاری خود قرار خواهد داد.