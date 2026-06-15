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دوره آموزشی بهینهسازی مصرف برق ویژه مشاوران امور بانوان دستگاههای اجرایی استان کردستان با هدف ترویج فرهنگ مدیریت مصرف انرژی و آشنایی با راهکارهای کاهش مصرف برق برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این دوره آموزشی، شرکتکنندگان با اصول مدیریت مصرف انرژی، شیوههای بهینهسازی مصرف برق در محیطهای اداری و خانگی و نقش فرهنگسازی در کاهش مصرف انرژی آشنا شدند.
همچنین بر اهمیت مشارکت بانوان در ترویج الگوهای صحیح مصرف و نقش آنان در نهادینهسازی فرهنگ صرفهجویی در خانواده و جامعه تأکید شد.
این دوره در راستای ارتقای آگاهی عمومی و بهرهگیری از ظرفیت مشاوران امور بانوان برای ترویج مصرف بهینه انرژی در دستگاههای اجرایی و سطح جامعه برگزار شد.