به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این دوره آموزشی، شرکت‌کنندگان با اصول مدیریت مصرف انرژی، شیوه‌های بهینه‌سازی مصرف برق در محیط‌های اداری و خانگی و نقش فرهنگ‌سازی در کاهش مصرف انرژی آشنا شدند.

همچنین بر اهمیت مشارکت بانوان در ترویج الگو‌های صحیح مصرف و نقش آنان در نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی در خانواده و جامعه تأکید شد.

این دوره در راستای ارتقای آگاهی عمومی و بهره‌گیری از ظرفیت مشاوران امور بانوان برای ترویج مصرف بهینه انرژی در دستگاه‌های اجرایی و سطح جامعه برگزار شد.