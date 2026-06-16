پخش زنده
امروز: -
اهدای خون در استان اصفهان در جنگ تحمیلی سوم رشد ۵۴ درصدی را به همراه داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: در جنگ تحمیلی سوم از مجموع مراجعهکنندگان، ۳۷ هزار و ۸۵۷ نفر موفق به اهدای خون شدهاند و همچنین ۷۱۱ نفر از اهداکنندگان نیز اهدای پلاکت به روش آفرزیس را انجام دادهاند.
دهرابپور ابراز امیدواری کرد: شهروندان همچون گذشته با حضور مستمر و داوطلبانه خود، در تأمین خون و فرآوردههای خونی مورد نیاز بیماران نقشآفرین باشند.
گزارشی از احمدرضا عظیمی خبرنگار صداوسیمای مرکز اصفهان