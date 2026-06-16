به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: در جنگ تحمیلی سوم از مجموع مراجعه‌کنندگان، ۳۷ هزار و ۸۵۷ نفر موفق به اهدای خون شده‌اند و همچنین ۷۱۱ نفر از اهداکنندگان نیز اهدای پلاکت به روش آفرزیس را انجام داده‌اند.

دهراب‌پور ابراز امیدواری کرد: شهروندان همچون گذشته با حضور مستمر و داوطلبانه خود، در تأمین خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز بیماران نقش‌آفرین باشند.

گزارشی از احمدرضا عظیمی خبرنگار صداوسیمای مرکز اصفهان