رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع (CIS) را از بازار‌های بالقوه محصولات دانش‌بنیان ایرانی دانست و گفت: در این کشور‌ها مزیت قیمتی محصولات ایرانی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه صادرات فناوری داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سعید سرکار، رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، با اشاره به اهمیت هم‌افزایی میان ستاد‌های فناوری و بخش‌های مختلف معاونت علمی گفت: تعاملات بین‌المللی ذاتاً مبتنی بر دادوستد و همکاری است و باید بررسی کنیم در شرایط فعلی و سناریو‌های احتمالی آینده چه اقداماتی باید انجام شود.

وی با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌های سخت تحریم نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری کشور ایفا کرده‌اند، افزود: امروز بخش قابل توجهی از نیاز‌های کشور با اتکا به توان داخلی تأمین می‌شود و این دستاورد حاصل تلاش شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان است.

سرکار هشدار داد: در صورت تغییر شرایط و افزایش واردات، باید مراقب بود این ظرفیت ارزشمند که طی سال‌ها شکل گرفته است، تحت فشار رقابت نابرابر قرار نگیرد و از بین نرود. از این رو لازم است سیاست‌گذاری‌های لازم برای حمایت هوشمندانه از این شرکت‌ها انجام شود.

رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی با تأکید بر ظرفیت صادرات محصولات پیشرفته ایرانی اظهار کرد: بسیاری از محصولات پیشرفته ایرانی از جمله داروها، تجهیزات پزشکی و فناوری‌های پیشرفته، از کیفیت مطلوب و قیمت رقابتی برخوردارند و می‌توانند در بازار‌های کشور‌های منطقه، آسیای میانه، جنوب و جنوب شرق آسیا جایگاه مناسبی به دست آورند.

وی کشور‌هایی نظیر هند، اندونزی، عراق، ترکیه و کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع (CIS) را از بازار‌های بالقوه محصولات دانش‌بنیان ایرانی دانست و افزود: در این کشور‌ها مزیت قیمتی محصولات ایرانی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه صادرات فناوری داشته باشد.

سرکار با اشاره به تغییر نگاه جهانی نسبت به توانمندی‌های فناورانه ایران گفت: امروز تصویر ایران در جهان نسبت به گذشته متفاوت شده است. توانمندی کشور در توسعه فناوری‌های پیشرفته، صنایع دانش‌بنیان و فناوری‌های راهبردی موجب شده بسیاری از کشور‌ها نگاه جدی‌تری به محصولات فناورانه ایرانی داشته باشند.

به گفته او، این تحول می‌تواند به تقویت برند فناوری ایران در بازار‌های بین‌المللی و افزایش اعتماد به محصولات دانش‌بنیان ایرانی منجر شود.

«تولید فراسرزمینی» راهبردی برای توسعه بازار‌های جهانی

یکی از محور‌های مهم سخنان رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی، توسعه تولید فراسرزمینی بود.

سرکار تأکید کرد: به جای تمرکز صرف بر صادرات کالا، می‌توان با انتقال دانش فنی و مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی، خطوط تولید محصولات دانش‌بنیان را در کشور‌های هدف ایجاد کرد. این رویکرد ضمن کاهش موانع تجاری و لجستیکی، امکان دسترسی به بازار‌های منطقه‌ای را نیز فراهم می‌کند و بسیاری از کشور‌ها برای چنین همکاری‌هایی آمادگی دارند.

وی همچنین چابکی شرکت‌های فناور ایرانی را مزیتی مهم در مقایسه با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی دانست و گفت: شرکت‌های ایرانی با سرمایه‌گذاری‌های کوچک‌تر و انعطاف‌پذیری بیشتر می‌توانند سریع‌تر وارد بازار‌های جدید شوند و سهم مناسبی از این بازار‌ها را به دست آورند.

نانو، بایو و گردشگری سلامت؛ ظرفیت‌های آماده ورود به بازار جهانی

سرکار حوزه‌های فناوری نانو، زیست‌فناوری، دارو‌های پیشرفته و تجهیزات پزشکی را از مهم‌ترین ظرفیت‌های آماده توسعه صادرات عنوان کرد و گفت: این بخش‌ها هم‌اکنون از جایگاه علمی و فناوری مناسبی برخوردارند و بازار‌های بین‌المللی نیز پذیرای محصولات و خدمات ایرانی در این حوزه‌ها هستند.

او همچنین توسعه صادرات خدمات سلامت و گردشگری پزشکی را یکی دیگر از فرصت‌های مهم کشور دانست و پیشنهاد کرد: با ایجاد مراکز و دفاتر تخصصی در کشور‌های هدف، فرآیند جذب بیماران خارجی و ارائه خدمات درمانی ایرانی تسهیل شود.

رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی درپایان سخنان خود با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور، بر لزوم استفاده مؤثر از دانش، تجربه و توانمندی‌های آنان در پیشبرد اهداف علمی و فناورانه‌ی کشور اشاره کرد.

تدوین برنامه جامع برای توسعه تعاملات فناورانه

در پایان این نشست، مسئولان حاضر بر ضرورت تدوین برنامه‌ای جامع برای توسعه صادرات فناوری، تولید فراسرزمینی، انتقال فناوری و بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های بین‌المللی تأکید کردند؛ برنامه‌ای که بتواند ضمن صیانت از دستاورد‌های زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور، زمینه حضور مؤثرتر شرکت‌های ایرانی در بازار‌های جهانی را فراهم سازد.