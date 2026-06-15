مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از مدیریت بحران اشتغال و پیشگیری از بیکاری ۴۰ هزار نفر در استان خبر داد و گفت: با تدابیر اتخاذ شده، بسیاری از واحد‌های صنعتی بزرگ استان، سیاست عدم تعدیل نیرو را در اولویت قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی ظفری‌پور با اشاره به راهبرد‌های دولت در حفظ پایداری اشتغال اظهار کرد: با وجود چالش‌های اقتصادی سال گذشته، با اتخاذ تدابیر مدیریتی توسط استاندار خوزستان، از هدایت ۴۶ هزار نیروی کار به چرخه بیمه بیکاری جلوگیری شد و این آمار با مدیریت بهینه به ۶ هزار نفر کاهش یافت که به معنای حفظ مستقیم اشتغال برای نزدیک به ۴۰ هزار نفر از سرمایه‌های انسانی استان است.

وی افزود: در این مسیر برخی از شرکت‌های بزرگ استان همچون شرکت فولاد خوزستان به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی، رویکرد عدم تعدیل نیرو را به طور کامل اجرا کرد و شرکت‌های هواپیمایی فعال در استان نیز با وجود فشار‌های اقتصادی، کمترین میزان تعدیل نیرو را تجربه کردند که نشان‌دهنده تعهد بخش صنعت به حفظ پایداری اشتغال در شرایط سخت است.

ظفری‌پور بیان داشت: در حالی که در دوران جنگ تحمیلی ۴۷ کارگاه در استان مستقیما مورد اصابت قرار گرفته و بسیاری از صنایع ما همچون لاستیک‌سازی و چرم‌سازی آسیب دیدند، با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته جایگاه نخست نرخ بیکاری خوزستان در کشور به رتبه یازدهم رسید و نرخ بیکاری در زمستان گذشته پس از سال‌ها تک‌رقمی شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در پایان به تاثیرات بسته‌های حمایتی بر معیشت کارگران و خانوار‌ها اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر استان خوزستان با دارا بودن یک میلیون و ۷۲۶ هزار خانوار به شبکه گسترده‌ای از خدمات حمایتی متصل است.

وی ادامه داد: اجرای موفق طرح کالابرگ الکترونیک با ۴۳ هزار فروشگاه فعال و انجام ماهانه ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تراکنش، نشان‌دهنده استقبال ۹۹ درصدی مردم استان و تقویت زیرساخت‌های حمایتی برای حفظ آرامش معیشتی خانواده‌های کارگری در خوزستان است.

استان خوزستان با دارا بودن بنادر مختلف و همچنین صنایع نفت، فولاد و پتروشیمی از جایگاه بسیار بالایی در کشور برخوردار است. این استان همچنین در بسیاری از محصولات کشاورزی، جایگاه نخست کشور را در اختیار دارد.