\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c \u062d\u0645\u06cc\u062f \u0635\u0645\u062f\u06cc\u060c \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0642\u0631\u0622\u0646 \u0648 \u0639\u062a\u0631\u062a \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06a9\u0644 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0648 \u0627\u0631\u0634\u0627\u062f \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u00a0 \u0627\u0638\u0647\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f: \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f2\u06f5 \u0634\u0647\u0631 \u0648 \u06f1\u06f8 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\n\n\n\u00a0