به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جلسه بررسی کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان با حضور رئیس کل دادگستری خوزستان، معاون قضایی دادگستری استان، دادستان مرکز استان، مدیرکل زندان‌ها، معاون اجرای احکام دادسرای مرکز استان و قاضی ناظر زندان‌های اهواز برگزار شد.

علی دهقانی در این جلسه با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها اظهار کرد: در حال حاضر ۴۸۷ نفر از محکومان واجد شرایط در سطح استان خوزستان تحت نظارت سامانه پابند الکترونیک قرار دارند.

وی با بیان اینکه توسعه استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیک یکی از راهکار‌های موثر در مدیریت جمعیت زندانیان است، افزود: استفاده از این ظرفیت قانونی علاوه بر کمک به کاهش جمعیت زندان‌ها، امکان بازاجتماعی شدن محکومان و حفظ بنیان خانواده آنان را نیز فراهم می‌کند.

دهقانی ادامه داد: ضروری است با شناسایی محکومان واجد شرایط و تسهیل فرآیند‌های قانونی، زمینه بهره‌مندی بیشتر زندانیان از این سامانه فراهم شود.

در ادامه این نشست، حاضران در خصوص راهکار‌های افزایش استفاده از سامانه نظارت الکترونیک برای زندانیان واجد شرایط بحث و تبادل نظر کردند.

در ابتدای این جلسه نیز امیر خلفیان دادستان مرکز استان خوزستان گزارشی از وضعیت اجرای احکام ارائه کرد و به اقدامات انجام شده در راستای اجرای دقیق احکام قضایی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری اشاره کرد.