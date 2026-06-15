مدیرکل آموزش و ترویج صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث‌فرهنگی گفت: صنایع‌دستی نماد هویت فرهنگی و ملی جوامع است و بهره‌گیری از ظرفیت سینما و مستندسازی، می‌تواند به ماندگاری، ترویج و جهانی‌شدن این میراث ارزشمند کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ نرگس رجایی در آیین نمایش و تجلیل از عوامل مستند «پته‌دوزی؛ میراث ناملموس» که همزمان با هفته صنایع‌دستی برگزار شد، با اشاره به جایگاه صنایع‌دستی در نظام فرهنگی کشور گفت : صنایع‌دستی نماد هویت فرهنگی و ملی یک جامعه و تجلی سنت‌ها، ارزش‌ها، دانش بومی و میراثی است که طی قرن‌ها شکل گرفته و به نسل‌های بعد منتقل شده است. از این رو حمایت از آن مسئولیتی اجتماعی و فرهنگی برای حفظ سرمایه‌های هویتی کشور به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر اهمیت جریان‌سازی فرهنگی در حوزه صنایع‌دستی افزود: اگر قرار است هنرهای‌سنتی در زیست فرهنگی جامعه ماندگار بمانند، باید برای آنها روایت خلق شود. فرهنگ‌سازی و جریان‌سازی فرهنگی از مهم‌ترین الزامات حفظ و تداوم میراث ناملموس است و در این میان، سینما و مستندسازی از تأثیرگذارترین ابزار‌های انتقال مفاهیم فرهنگی به شمار می‌روند.

مدیرکل آموزش و ترویج صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی ، مستند «پته‌دوزی؛ میراث ناملموس» را اثری خوش‌ساخت و ارزشمند دانست و گفت : این مستند توانسته است یکی از اصیل‌ترین و کهن‌ترین هنر‌های زنان سرزمین کرمان را با زبانی هنرمندانه و روایتی اثرگذار به تصویر بکشد؛ هنری که بخشی از حافظه تاریخی و هویت فرهنگی ایران را در خود جای داده است.

رجایی با اشاره به تجربه‌های موفق جهانی در بهره‌گیری از صنایع فرهنگی و خلاق افزود: آنچه امروز با عنوان «موج کره‌ای» در عرصه بین‌المللی شناخته می‌شود، نمونه‌ای موفق از سرمایه‌گذاری بر ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای است. جریانی که از دهه ۱۹۹۰ میلادی آغاز شد و توانست علاوه بر گسترش نفوذ فرهنگی، بر الگو‌های رفتاری و سبک زندگی مخاطبان در نقاط مختلف جهان نیز اثرگذار باشد.

وی گفت : صنایع‌دستی در زمره صنایع خلاق قرار دارد و اقتصاد خلاق امروز یکی از حوزه‌های رو به رشد جهان محسوب می‌شود. روند‌های جهانی نشان می‌دهد سهم صنایع خلاق در تولید ناخالص داخلی کشور‌ها و اقتصاد بین‌الملل به‌طور مستمر در حال افزایش است و آینده اقتصاد جهانی بیش از گذشته به ظرفیت‌های فرهنگی، خلاقانه و دانش‌بنیان وابسته خواهد بود.

مدیرکل آموزش و ترویج صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی تاکید کرد: برای بهره‌گیری از این ظرفیت، باید از تولید آثار مستند، محصولات فرهنگی و روایت‌های رسانه‌ای حمایت کرد؛ زیرا این آثار می‌توانند صنایع‌دستی ایران را به مخاطبان جهانی معرفی کرده و زمینه حضور مؤثرتر آن را در عرصه اقتصاد خلاق بین‌المللی فراهم آورند.

وی با قدردانی از عوامل تولید مستند «پته‌دوزی؛ میراث ناملموس» افزود : این اثر نمونه‌ای موفق از پیوند هنر، هویت و روایتگری است و می‌تواند الگویی ارزشمند برای معرفی سایر رشته‌های صنایع‌دستی کشور باشد؛ میراثی که ظرفیت آن را دارد تا از طریق زبان تصویر، بیش از پیش در سطح ملی و جهانی دیده شود.