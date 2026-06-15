\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u0648\u0627\u0644\u06cc\u0628\u0627\u0644 \u0633\u0627\u062d\u0644\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a \u0627\u0632 \u06f2\u06f1 \u062a\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0647\u0644\u0646\u062f \u0634\u0631\u06a9\u062a \u06a9\u0646\u062f.\n