صد و ششمین شب تجمعات مردمی جانفدایان وطن در حرم سوم امین ولایت با پرچم جمهوری اسلامی ایران و پرچم «یا لثارات الحسین » برگزار شد و مردم شیراز بر ادامه راه شهدا و رهبر شهید امت تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس صد و ششمین شب تجمعات مردمی با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در فضایی آکنده از شور انقلابی و معنوی برگزار شد و جانفدایان وطن در حرم سوم امین ولایت با پرچم جمهوری اسلامی ایران و پرچم «یا لثارات الحسین » بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ادامه راه شهدا و قائد شهید امت تاکید کردند.