به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران از شناسایی ۴۰ هزار مشترک پر مصرف برق در استان خبر داد.

حسینی کارنامی امروز در دیدار با اعضای شورای امر به معروف مازندران گفت: از یک میلیون و ۷۰۰ هزار مشترک برق در مازندران؛ ۴۵ درصد مشترک خانگی هستند که در ایام غیر گرمای سال ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ کیلووات مصرف دارند، اما این میزان مصرف در زمان گرم سال و استفاده از وسایل سرمایشی به ۲ هزارو ۵۰۰ تا ۳ هزار کیلو وات ساعت می‌رسد.

وی خاطر نشان کرد: در صورت رعایت مصرف بهینه و استفاده از حداقل ممکن تعداد وسایل سرمایشی و همچنین تنظیم دمای اتاق در درجه بالاتر از ۲۵ و استفاده از نور روز برای روشنایی اتاق؛ هیچ خاموشی نداریم.

حسینی کارنامی با اشاره به شناسایی ۴۰ هزار مشترک پر مصرف برق در استان افزود: برای این مشترکان و همچنین خوش نشینها، کنتور‌های هوشمند برای کنترل مصرف آنها نصب شد که بصورت اتوماتیک و هوشمند در صورت مصرف بالای برق قطع می‌شود و تا زمانیکه مصرف عادی نشود وصل نمی‌شود.

حجت الاسلام احمدی دبیر شورای امر به معروف مازندران نیز در این نشست از راه اندازی پویش مردمی "نقش من" خبر داد و افزود: با توجه به اینکه در جنگ اخیر به زیرساخت‌های انرژی کشور تعرض شد همکاری مردم در بهینه مصرف کردن انرژی باعث پایداری آنها می‌شود و مشکل کمبود جبران می‌شود.

وی از همه مردم خواست تا با شرکت توزیع برق در این پویش در پایداری انرژی بخصوص برق کمک کنند.