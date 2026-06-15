جام‌جهانی بوکس در چین با شکست و حذف سه نماینده ایران در گام نخست، آغاز به کار کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما مرحله دوم جام‌جهانی بوکس در سال ۲۰۲۶ میلادی، از امروز به میزبانی گویانگ چین آغاز شده و ایران با پنج بوکسور در بخش مردان و دو نفر در بخش زنان در این رویداد شرکت کرده است.

تیم ایران در روز نخست این پیکار‌ها سه نماینده داشت که همگی حذف شدند.

در وزن ۵۱ کیلوگرم بانوان، سوزان جونکی با مارتینا واسالو از ایتالیا روبه‌رو شد و در مبارزه‌ای یکطرفه و پس از سه راند، با حساب پنج بر صفر شکست خورد و حذف شد. این نخستین حضور بانوان بوکس ایران در مسابقات معتبر است.

در وزن ۷۰ کیلوگرم مردان، قاسم حمزه در گام نخست با فرانک از اسپانیا مصاف داد و با قبول شکست، از دور مسابقات کنار رفت.

در وزن +۹۰ کیلوگرم، امیر اسماعیلی بوکسور جوان کشورمان که امید زیادی به وی می‌رفت برابر پولیتوف از آلمان قرار گرفت و در مبارزه‌ای نزدیک، سه بر دو شکست خورد تا او نیز خیلی زود به کار خود پایان دهد.

فردا سه‌شنبه در ادامه این مسابقات و در وزن ۵۵ کیلوگرم، مهدی کاظمی به مصاف همدم از افغانستان می‌رود و در صورت پیروزی، ابراهیم نبیل از سوئد را پیش‌رو خواهد داشت.

در وزن ۷۵ کیلوگرم، محمد نورانی با کوین اسکات از سوئد روبه‌رو می‌شود.