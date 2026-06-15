رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی نوشت: با مقاومت تاریخی ملت و رشادت نیرو‌های مسلح، ایران گامی بلند به سوی پیروزی نهایی برداشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدباقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران در پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:

ملت دوست‌داشتنی و سروقامت ایران! با مقاومت تاریخی شما و رشادت نیرو‌های مسلح در برابر آنان که قصد جان این ملت و نابودی و تسلیم این مملکت را کرده بودند، ایران گامی بلند به سوی پیروزی نهایی برداشت. می‌خواستند و نتوانستند.

ایستاده‌ایم و در نهایت #ایران_ما پیروز خواهد شد. به لطف خدا.