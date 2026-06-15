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آیین سلام بر محرم با حضور عاشقان و دلدادگان اهلبیت (ع) در منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آیین سلام بر محرم به عنوان آیین همبستگی بزرگترین گردهمایی عزای حسینی پرچمدار پایتخت و همزمان با اهتزاز بزرگترین پرچم عزای حسینی کشور، با حضور شهروندان، هیئتهای مذهبی و ارادتمندان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد برگزار شد.
در این مراسم بزرگترین پرچم عزای حسینی کشور نیز همزمان با آغاز ماه محرم بر فراز برج پرچم جمهوری اسلامی ایران به اهتزاز درآمد تا نمادی از سیاهپوش شدن پایتخت در ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) باشد.
این آیین با اجرای برنامههای ویژه آغاز ماه محرم و مرثیهسرایی محمد غلوم، مداح برجسته بحرینی، همراه بود و جلوهای از ارادت و دلدادگی عاشقان اهلبیت (ع) به ساحت سیدالشهدا (ع) را به نمایش گذاشت.