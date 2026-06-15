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بهرهبرداری از فاز نخست شهرک گلخانهای نودهک، افقهای تازهای را پیش روی کشاورزی استان قزوین گشوده و با تکیه بر فناوریهای نوین، مسیر صادرات محصولات کشاورزی را در این منطقه هموار کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، شهرک گلخانهای نودهک در شهرستان تاکستان، اکنون به عنوان یکی از کانونهای اصلی تحول در الگوی کشت منطقه شناخته میشود. این مجموعه که با هدف افزایش بهرهوری و مدیریت بهینه منابع آبی راهاندازی شده است، توانسته با تغییر رویکرد از کشاورزی سنتی به گلخانهای، گامی بلند در جهت اقتصادیسازی تولیدات کشاورزی بردارد.
یکی از دستاوردهای شاخص این پروژه که نقش کلیدی در پایدارسازی کشاورزی منطقه دارد، کاهش چشمگیر ۶۰ درصدی مصرف آب در مقایسه با کشتهای سنتی است. این موفقیت در حالی حاصل شده که نودهک با تمرکز بر استانداردهای صادراتی، محصولاتی با کیفیت رقابتی تولید میکند که میتواند جایگاه ویژهای در بازارهای هدف صادراتی کسب نماید.
کارشناسان بر این باورند که استمرار فعالیت این شهرک گلخانهای، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان و متخصصان بومی، میتواند تاکستان را به قطب تولید و صادرات محصولات گلخانهای در غرب کشور تبدیل کرده و الگویی موفق برای مدیریت منابع آبی در سایر مناطق استان باشد.