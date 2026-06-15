به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مدیر پارک پنجعلی بندرعباس گفت: این پرچم در ارتفاع ۴۵ متر و ابعاد ۹ در ۱۶ متر برافراشته شد.

کیانوش دهقانی افزود: در کوهستان پارک پنجعلی هر شب مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام برگزار می‌شود.

وی گفت: در آخرین روز محرم هم همه هیئت‌های مذهبی بندرعباس در این منطقه جمع می‌شوند و ختم مراسم‌های عزاداری برگزار می‌شود.

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دهقانی افزود: این پرچم تا پایان ماه صفر بر بام بندرعباس برافراشته می‌شود.