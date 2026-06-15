دو نمایش نمایش «خون‌بَس» با طراحی و کارگردانی صابر ابر و جسد زنده به کارگردانی المیرا نوروزی به روی صحنه می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایش «خون‌بَس» سومین قسمت از سه‌گانه «به صرف بورش و خون» بر اساس داستانی از صابر ابر به نویسندگی بهزاد آقاجمالی تابستان امسال در تالار وحدت به روی صحنه خواهد رفت.

این نمایش با طراحی، کارگردانی و بازیگری صابر ابر و مجموعه‌ای از بازیگران گروه «سکوتِ گوشت» اجرا می‌شود.

همچنین تاکنون پانته‌آ پناهی‌ها و اصغر پیران برای ایفای نقش در «خون‌بَس» معرفی شدند. پناهی‌ها پس از هفت سال با حضور در این نمایش به صحنه بازمی‌گردد.

در توضیح این نمایشنامه که متن آن را صابر ابر و بهزاد آقاجمالی نوشته‌اند، آمده است: «امید، آن چیزی نیست که باید فروخته شود. امید، تمامِ آن چیزی است که باید زندگی کرد. نجاتِ انسان روی زمین فقط با محبت ممکن است، نه امید. محبت، چیزی است که همین امروز، همین حالا، وقتِ هدیه‌دادنِ آن است.»

اجرای «جسد زنده» در خانه مهرگان

همچنین نمایش «جسد زنده» نوشته لئو تولستوی، با طراحی و کارگردانی المیرا نوروزی، پس از توقف چند روزه، به صحنه باز می‌گردد و از امشب دوشنبه (۲۵ خردادماه)، ساعت ۱۹ در خانه نمایش مهرگان روی صحنه می‌رود.

در این نمایش که کاری از گروه مایارت است، سارا طلائی، مهشید صداقت منش، ستایش صحرایی، یونس رادمهر، آیسا محمدی، سالار برزگر، مرتضی نصرآبادی، ملیکا فولادی، بهار صالحی، امیررضا سلطانی، مائده عظیمی، محمدجواد اصغری و المیرا نوروزی به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه این اثر آمده: این تراژدی خواب است یا بیداری؟ اگر خواب باشد من باید از آن بیدار شوم…

دیگر عوامل این اثر نمایشی ۶۰ دقیقه‌ای، عبارتند از مشاور هنری و دستیار کارگردان: محمدجواد اصغری، منشی صحنه و آهنگساز: ایمان تجریشی، مدیر تبلیغات: محمدسجاد رشیدی، مدیر رسانه: امین اسلامی، مشاور رسانه: پارسا اسماعیلی، عوامل فنی مهرگان (اتاق فرمان): امیرحسین محمدی، علیرضا ابوطالبی، عکاس: پارمیدا محمدخانی، طراح نور و دکور: محمدجواد اصغری، طراح پوستر و تیزر: المیرا نوروزی، گریمور: ملیکا فولادی، دستیار گریم: سارا طلائی، ستایش صحرایی.