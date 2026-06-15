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پیشبینیها نشان میدهد با آغاز تیرماه و افزایش دما، میزان تقاضای برق از مرز ۷۰ هزار مگاوات عبور خواهد کرد؛ شرایطی که ضرورت همکاری بیشتر مشترکان در مدیریت مصرف را دوچندان میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)، یکی از مهمترین دستاوردهای صنعت برق در سالهای اخیر، رشد چشمگیر ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر است؛ بهگونهای که ظرفیت این نیروگاهها از مرز ۵۲۰۰ مگاوات گذشته و نسبت به ابتدای دولت چهار برابر شده است. همچنین پیشبینی میشود تا زمان اوج بار تابستان، ۷۰۰ مگاوات دیگر به این ظرفیت افزوده شود.
در بخش زیرساخت نیز شبکه برق کشور از گستردگی قابل توجهی برخوردار است؛ به طوری که طول خطوط انتقال و توزیع برق اکنون به بیش از یک میلیون کیلومتر رسیده و امکان تأمین برق پایدار برای مشترکان در سراسر کشور را فراهم کرده است.
همزمان با توسعه شبکه، هوشمندسازی نیز با سرعت در حال پیشرفت است. از مجموع ۴۲.۴ میلیون مشترک برق کشور، تاکنون حدود ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار کنتور هوشمند نصب شده که موجب شده بیش از ۶۰ درصدشان تحت پوشش رویتپذیری و پایش مصرف قرار گیرند.
بر اساس اعلام مسئولان صنعت برق، حداکثر تقاضای مصرف برق کشور تاکنون به ۶۶ هزار و ۸۳۷ مگاوات رسیده است. این در حالی است که میانگین دمای هوا نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱.۴ درجه سانتیگراد افزایش یافته و همین موضوع تأثیر مستقیمی بر رشد مصرف برق داشته است.
پیشبینیها نشان میدهد با آغاز تیرماه و افزایش دما، میزان تقاضای برق از مرز ۷۰ هزار مگاوات عبور خواهد کرد؛ شرایطی که ضرورت همکاری بیشتر مشترکان در مدیریت مصرف را دوچندان میکند.
در همین راستا، ظرفیت نیروگاههای آماده به کار کشور در حال حاضر حدود ۶۵ هزار مگاوات است و برنامهریزی شده تا زمان اوج بار تابستان این میزان به بیش از ۷۰ هزار مگاوات افزایش یابد تا شبکه برق با آمادگی کامل پاسخگوی نیاز مصرفکنندگان باشد.
از سوی دیگر، تأمین برق بخش تولید و صنعت نیز با روندی مثبت همراه بوده است. آمارها نشان میدهد تحویل برق به صنایع انرژیبر که دچار آسیب یا محدودیت نشدهاند، از ابتدای خردادماه امسال حدود ۲۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته که بیانگر تلاش صنعت برق برای حمایت از تولید و رونق اقتصادی کشور است.
با توجه به افزایش مصرف ناشی از گرمای هوا و پیشبینی ثبت رکوردهای جدید تقاضا در هفتههای آینده، مدیریت مصرف و همراهی مشترکان همچنان یکی از مهمترین عوامل حفظ پایداری شبکه برق در تابستان ۱۴۰۵ خواهد بود.