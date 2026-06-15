پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در پیامی به مناسبت فرارسیدن ماه محرم، با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، محرم امسال را صحنه تجدید عهد ملت ایران با فرهنگ عاشورا، ولایت و مقاومت دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه تأکید کرد: بقاع متبرکه و هیئتهای مذهبی باید علاوه بر حفظ شور حسینی، به کانونهای شعور حسینی، جهاد تبیین و ترویج معارف اسلامی تبدیل شوند.
متن پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
فرارسیدن ماه حزن و حماسه، ماه محرمالحرام و ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش را به ملت بزرگ ایران، عاشقان اهلبیت (ع)، خانواده معظم شهدا، هیئتهای مذهبی، وعاظ، مداحان، خادمان بقاع متبرکه و همه دلدادگان مکتب عاشورا تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
محرم امسال در شرایطی فرا میرسد که ایران اسلامی و امت بزرگ مقاومت، داغدار فقدان جانسوز قائد شهید، حضرت امام خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) هستند؛ رهبری حکیم، مجاهد، شجاع و الهی که عمر مبارک خویش را در راه اعتلای اسلام ناب محمدی (ص)، دفاع از عزت ملت ایران، حمایت از مظلومان عالم و مقابله با نظام سلطه و استکبار جهانی سپری کرد و سرانجام در راه آرمانهایی که یک عمر برای آن مجاهدت نمود، به خیل شهیدان سرافراز اسلام پیوست.
محرم و صفر امسال، بیش از هر زمان دیگر، یادآور این حقیقت بزرگ است که «عاشورا؛ مکتب وفاداری» است. همانگونه که یاران باوفای حضرت سیدالشهدا (ع) در سختترین شرایط دست از امام خویش برنداشتند، ملت ایران نیز در طول دهههای گذشته با الهام از فرهنگ عاشورا، در کنار ولایت ایستاد و امروز نیز با همان ایمان و بصیرت، راه پیشرفت، عزت و مقاومت را ادامه خواهد داد.
امروز «بصیرت عاشورایی؛ تجدید عهد با ولایت» مهمترین رسالت همه عاشقان اهلبیت (ع) است. اگرچه فقدان آن رهبر الهی و قائد شهید ضایعهای بزرگ و جبرانناپذیر برای جهان اسلام است، اما مکتب او زنده است و ملت ایران به تأسی از آموزههای عاشورا، با صدای رسا اعلام میکند که «بر عهد خویش؛ تا آخر ایستادهایم».
نهضت حسینی به ما آموخته است که «راه حسین (ع)، راه ولایت» است و حفظ دین، دفاع از حق و ایستادگی در برابر ظلم و انحراف، رسالتی همیشگی برای امت اسلامی محسوب میشود. از همین رو، «عاشورا، ولایت، مقاومت» سه رکن هویتبخش ملت ایران و جبهه مقاومت بوده و خواهد بود و «بصیرت عاشورایی؛ رمز عزت ایران» در همه میدانهای مبارزه و پیشرفت به شمار میرود.
امروز «حسینیه ایران؛ پرچمدار ولایت و مقاومت» است. ملت ایران در آزمونهای دشوار تاریخی نشان داده است که در برابر فشارها، تهدیدها و توطئههای دشمنان هرگز تسلیم نخواهد شد. این ملت با الهام از فرهنگ عاشورا باور دارد که «ملت امام حسین (ع)، تسلیم نمیشود» و پرچم مقاومت برافراشته است.
آستانهای مقدس امامزادگان واجبالتکریم و بقاع متبرکه در قالب طرح «سوگواره بصیرت عاشورایی» میزبان میلیونها زائر و عزادار حسینی خواهند بود. انتظار میرود منبرها، هیئتها و مجالس عزاداری علاوه بر حفظ شور حسینی، به کانونهای شعور حسینی، جهاد تبیین، ترویج فرهنگ مقاومت، تفسیر معارف قرآن کریم و تبیین اندیشههای ناب اسلامی تبدیل شوند. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که «عاشورا، مدرسه وفاداری به ولایت» و «ولایت، میراث عاشورا» را برای نسل جوان تبیین کنیم.
از روحانیون، وعاظ، مداحان، فعالان فرهنگی و رسانهای انتظار میرود با بهرهگیری از ظرفیت عظیم محرم و صفر، پیام آزادگی، امر به معروف و نهی از منکر، مواسات، خدمت به مردم، حمایت از مظلومان و ضرورت حفظ وحدت ملی را ترویج کنند و این حقیقت را به جامعه یادآور شوند که «راه حسین (ع) ادامه دارد» و «عاشورا زنده است؛ تا وقتی ولایت زنده است».
همچنین یادآور میشوم که سنت حسنه وقف در طول تاریخ از مهمترین پشتوانههای برگزاری شعائر حسینی بوده است. بسیاری از مجالس عزاداری، اطعام حسینی، تعزیهخوانیها و فعالیتهای فرهنگی محرم، مرهون نیتهای پاک واقفان نیکاندیش است و امروز نیز جامعه اسلامی نیازمند توسعه وقفهای نوین در حوزه قرآن کریم، فرهنگ عاشورا، خانواده، جوانان، علم، سلامت و خدمترسانی اجتماعی است.
«محرم امسال، یاد قائد شهید و علمدار انقلاب اسلامی در کنار نام و راه شهدای کربلا در سراسر ایران اسلامی طنینانداز خواهد بود و مجالس حسینی، میعادگاه تجدید بیعت ملت با آرمانهای عاشورا، شهدا، ولایت و مقاومت خواهد شد.»
از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم که عزاداریهای ماه محرم و صفر امسال، زمینهساز تعمیق ایمان، تحکیم وحدت ملی، تقویت روحیه ایثار و مقاومت و تجدید بیعت با آرمانهای بلند عاشورا و شهدای راه حق باشد.
والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته
سید مهدی خاموشی
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه