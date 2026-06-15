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سومین جلسه کارگروه کمیته حملونقل و ترافیک مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب عصر امروز در معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هر یک از مهمانان برنامه نهاد مربوطه را در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر انقلاب مطرح کردند و نظرات بررسی و جمع بندی شد.
در ابتدای این جلسه به صورت مجزا ظرفیت پارک خودرو و دسترسی مترویی ورودیهای تهران بررسی شد.
همچنین نمایندگانی از مترو، اتوبوسرانی، تاکسیرانی و راهور مصوباتی در خصوص برگزاری این مراسم ارائه دادند که پس از مشورت اعضا به تصویب رسید.