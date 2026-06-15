سومین جلسه کارگروه کمیته حمل‌ونقل و ترافیک مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب عصر امروز در معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هر یک از مهمانان برنامه نهاد مربوطه را در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر انقلاب مطرح کردند و نظرات بررسی و جمع بندی شد.

در ابتدای این جلسه به صورت مجزا ظرفیت پارک خودرو و دسترسی مترویی ورودی‌های تهران بررسی شد.

همچنین نمایندگانی از مترو، اتوبوسرانی، تاکسیرانی و راهور مصوباتی در خصوص برگزاری این مراسم ارائه دادند که پس از مشورت اعضا به تصویب رسید.