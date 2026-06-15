مردم استان فارس با فرا رسیدن ماه محرم ، موکب‌های عزا برپا می‌کنند و به عزاداری سیدالشهدا می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس مردم استان فارس با فرا رسیدن ماه محرم موکب‌های عزا برپا می‌کنند و به عزاداری سیدالشهدا می‌پردازند.

همچنین همزمان با ماه محرم ویژه برنامه‌های مختلفی در حرم مطهر شاهچراغ (ع) برگزار می‌شود .

حجت‌الاسلام میرشکاری معاون فرهنگی حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ (ع) گفت: قرائت زیارت عاشورا، سخنرانی و عزاداری هر روز از ساعت ۵ تا ۷ صبح و همچنین بعد از نمازهای یومیه در دارالعباده و شبستان امام خمینی از مهمترین برنامه‌های دهه اول محرم در حرم مطهر شاهچراغ (ع) است.