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مردم استان فارس با فرا رسیدن ماه محرم ، موکبهای عزا برپا میکنند و به عزاداری سیدالشهدا میپردازند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس مردم استان فارس با فرا رسیدن ماه محرم موکبهای عزا برپا میکنند و به عزاداری سیدالشهدا میپردازند.
همچنین همزمان با ماه محرم ویژه برنامههای مختلفی در حرم مطهر شاهچراغ (ع) برگزار میشود .
حجتالاسلام میرشکاری معاون فرهنگی حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ (ع) گفت: قرائت زیارت عاشورا، سخنرانی و عزاداری هر روز از ساعت ۵ تا ۷ صبح و همچنین بعد از نمازهای یومیه در دارالعباده و شبستان امام خمینی از مهمترین برنامههای دهه اول محرم در حرم مطهر شاهچراغ (ع) است.