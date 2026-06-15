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وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه مرحله جهاد اقتصادی پس از جنگ آغاز شده؛ گفت: مسئولیت این جهاد بر عهده دولت، بخش خصوصی و همه فعالان اقتصادی است.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، یکصد و سیوششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی اعضای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، رئیس اتاق بازرگانی و جمعی از فعالان اقتصادی آغاز شد.
بررسی مشکلات و پیشنهادات تأمینکنندگان کالاهای سلامت، آسیبشناسی نحوه حمایت از کسبوکارها در شرایط جنگ و ارائه پیشنهادهای تکمیلی در این زمینه، و همچنین بررسی موضوع تسویه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی و نهادههای دامی در دستور کار این نشست است.
علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آغاز این نشست با اشاره به تحولات اخیر کشور، ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم، فرماندهان، سرداران، نظامیان و کودکان مظلوم، از پیروزی و اقتدار به دست آمده برای ملت ایران قدردانی کرد و گفت: این موفقیت نتیجه همافزایی و همراهی سه ضلع مهم مردم، نیروهای مسلح و دولتمردان بود که در کنار یکدیگر توانستند این دستاورد را رقم بزنند.
وی با بیان اینکه در سه ماه گذشته فرصت دیدار و گفتوگوی مستقیم با فعالان اقتصادی فراهم نشده بود، افزود: در این مدت همکاران ما در دستگاههای مختلف به صورت شبانهروزی تلاش کردند تا شرایط اقتصادی کشور به گونهای مدیریت شود که آثار جنگ و فشارهای ناشی از آن برای مردم و فعالان اقتصادی به حداقل برسد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: مجموعه دولت تلاش کرد موانع پیش روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را کاهش دهد و از شدت گرانیها و کمبودها بکاهد، اما طبیعی است که شرایط جنگی آثار اقتصادی خاص خود را بر کشور تحمیل میکند.
وی تأکید کرد: هرچند توافق و شرایط جدید امیدهای فراوانی ایجاد کرده است، اما این به معنای پایان جنگ اقتصادی نیست؛ بلکه میتوان گفت مرحله جدیدی آغاز شده و اکنون در آستانه جهاد اقتصادی قرار داریم؛ جهادی که مسئولیت آن بر عهده دولت، بخش خصوصی و همه فعالان اقتصادی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور گفت: با همکاری و همدلی همه بخشها، افق روشنی پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد و امیدواریم با تلاش مشترک بتوانیم آثار منفی تحمیلشده در ماههای گذشته را جبران کنیم و آیندهای روشن و پررونق برای کشور رقم بزنیم.
وی با اشاره به روند مثبت بازار سرمایه در روزهای اخیر، ابراز امیدواری کرد که آینده اقتصاد کشور نیز همانند روزهای سبز بورس، سرشار از موفقیت، رونق و پیشرفت باشد.
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با هدف بررسی مسائل و چالشهای فعالان اقتصادی و ارائه راهکارهای اجرایی برای بهبود فضای کسبوکار، بهصورت مستمر برگزار میشود.