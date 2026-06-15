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مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان، از اعزام بیش از ۸۰۰ مبلغ و مبلغه به مناطق مختلف شهری و روستایی استان در ایام ماه محرم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ حجتالاسلام یوسفی، با اشاره به برنامهریزی گسترده این ادارهکل برای ایام محرم گفت: همزمان با فرارسیدن ماه حزن و اندوه اهلبیت (ع)، بیش از ۸۰۰ مبلغ در قالب شبکه تبلیغی استان به مساجد، هیئات مذهبی، حسینیهها، مراکز فرهنگی، روستاها و مناطق مختلف اعزام خواهند شد.
وی با بیان اینکه محرم فرصت بیبدیلی برای تبیین معارف دینی و اجتماعی اسلام ناب محمدی (ص) است، افزود: محور اصلی فعالیت مبلغان که ۶۰۰ نفر در مناطق روستایی و بیش از ۲۰۰ نفر در مناطق شهری، تبیین اهداف و پیامهای نهضت عاشورا، تقویت باورهای دینی، پاسخگویی به شبهات و ارتقای بصیرت دینی و اجتماعی مخاطبان خواهد بود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان جهاد تبیین را از مهمترین مأموریتهای مبلغان در شرایط کنونی دانست و ادامه داد: روشنگری در حوزه مسائل روز جامعه، تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، مقابله با جنگ شناختی و روایتهای تحریفشده دشمن و همچنین ترویج فرهنگ امید و مسئولیتپذیری اجتماعی از جمله موضوعاتی است که در برنامههای تبلیغی محرم مورد توجه قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اهمیت گفتمان مقاومت در امت اسلامی گفت: مبلغان اعزامی با بهرهگیری از ظرفیت مجالس عزاداری و اجتماعات مردمی، به تبیین ابعاد مختلف فرهنگ مقاومت، ایستادگی در برابر ظلم و استکبار و نقش مکتب عاشورا در شکلگیری جبهه مقاومت خواهند پرداخت.
حجتالاسلام یوسفی افزود: تبلیغ مؤثر، مردمی و مسئلهمحور، تقویت انسجام اجتماعی، ترویج سبک زندگی اسلامی و تبیین وظایف دینی و اجتماعی مردم در شرایط کنونی از دیگر محورهای فعالیت مبلغان در ماه محرم امسال خواهد بود تا پیام عزت، آزادگی و بصیرت حسینی به شکلی گسترده در سطح جامعه ترویج شود.