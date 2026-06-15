به گزارش خبرگزاری صداوسیما،نشست دائمی کمیته فنی اتحادیه پایاپای آسیا با حضور دکتر کوده‌ئی؛ معاون روابط بین الملل بانک مرکزی و دکتر خالصی؛ دبیرکل اتحادیه پایاپای آسیا به میزبانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. بکارگیری پول‌های ملی اعضا در سازوکار اتحادیه پایاپای آسیا، ارتقای زیرساخت‌های این اتحادیه برای مبادله پیام‌های مالی و توسعه ظرفیت اتحادیه از طریق گسترش تبادل دانش از مهمترین موضوعات بررسی شده در این نشست بود.

نشست دائمی کمیته فنی اتحادیه پایاپای آسیا، به میزبانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، به صورت مجازی برگزار شد. در این نشست، نمایندگان بانک‌های مرکزی عضو شامل هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، نپال، میانمار، مالدیوز، بلاروس و بوتان شرکت کردند.

در این نشست بکارگیری پول‌های ملی اعضا در سازوکار اتحادیه پایاپای آسیا برای تسویه پرداخت‌های مربوط به واردات و صادرات میان اعضای اتحادیه ارتقای زیرساخت‌های اتحادیه پایاپای آسیا برای مبادله پیام‌های مالی و اتصال نظام‌های پرداخت و بکارگیری پول دیجیتال بانک‌های مرکزی عضو به منظور تسهیل پرداخت‌های فرامرزی و توسعه ظرفیت اتحادیه پایاپای آسیا از طریق گسترش تبادل دانش و تجربه میان اعضا از مهم‌ترین موضوعاتی مورد بحث و بررسی بود.

پیشنهادات مصوب کمیته یاد شده، برای تصویب و لازم‌الاجرا شدن به هیأت مدیره اتحادیه پایاپای آسیا که در سال جاری میلادی در کشور نپال تشکیل جلسه خواهند داد، ارائه می‌شود.

شایان ذکر است، در سال ۲۰۲۵، معاملات اعضا بابت واردات و صادرات کالا و خدمات به مبلغ بیش از ۲۲ میلیارد دلار، با تلاش‌های دبیرخانه اتحادیه، بدون وقفه و بموقع، در مکانیزم اتحادیه پایاپای آسیا تسویه شد.