به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مازندران در اطلاعیه‌ای بمناسبت فرا رسیدن ماه محرم اعلام کرد: مراسم عزاداری ماه محرم با حضور مردم خداجوی استان در تجمعات شبانه برگزار می‌شود.

درا ین اطلاعیه آمده است: سلام و درود بر مردم مؤمن، بصیر، انقلابی و ولایتمدار استان مازندران و شهرستان ساری.

در روز‌هایی که ملت بزرگ ایران اسلامی با حضور آگاهانه و استوار خود، بار دیگر وفاداری خویش را به آرمان‌های انقلاب اسلامی، ولایت فقیه، شهدای والامقام و عزت و اقتدار ایران اسلامی به نمایش گذاشته‌اند، بر خود لازم می‌دانیم از همراهی، حضور و پشتیبانی ارزشمند مردم شریف استان و ساری قدردانی نماییم.

در پی درخواست‌های مردمی و با هدف تجدید میثاق با مکتب عاشورا، حمایت از جبهه حق و زنده نگه داشتن روح حماسه و مقاومت، به اطلاع می‌رساند اجتماع مردمی شهرستان ساری در شب‌های ماه محرم، از شب اول ماه محرم، رأس ساعت ۲۱:۰۰ در میدان آیینی امام حسین (ع) ساری برگزار خواهد شد.

از عموم مردم شریف، هیئتی، انقلابی و عزادار حضرت اباعبدالله الحسین (ع) دعوت می‌شود با حضور پرشور خود در این اجتماع معنوی و حماسی شرکت کنند.