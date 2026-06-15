به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، تیم‌های فوتبال صنعت‌نفت آبادان و فرد البرز در هفته بیست‌ونهم لیگ دسته اول، امروز دوشنبه بیست و پنجم خرداد به مصاف هم رفتند.

صنعت‌نفت گرچه نیمه نخست را بدون کل به پایان رساند اما در نیمه دوم موفق شد بازی را به نفع خود پیش ببرد.

محسن سیف در دقیقه ۶۱ موفق شد این گل را برای نفتی‌ها به ثمر برساند.

اما طولی نکشید که ابراهیم غلامی نژاد در دقیقه ۶۸ گل خورده را جبران کرد و بازی را به نفع فرد البرز به تساوی کشاند.

اما نفتی‌ها بیکار ننشستند و بار دیگر از روی پای محسن سیف موفق شدند در دقیقه ۷۰ گل دوم را وارد دروازه حریف کنند و باز هم پیش بیفتند.