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سرپرست هیأت کاوش باستانشناسی گنبد سلطانیه از آغاز فصل دوم عملیات کاوش باستانشناسی در گوستان تاریخی مجاور گنبد تاریخی سلطانیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ ابوالفضل عالی گفت: فصل دوم عملیات کاوش باستانشناسی در محدوده جنوب غربی گورستان تاریخی گنبد تاریخی سلطانیه تا نیمه مردادماه ادامه خواهد داشت.
سرپرست هیأت کاوش باستانشناسی افزود: با دریافت مجوز کاوش باستانشناسی از پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، فصل دوم عملیات در این محدوده و در ادامه فعالیتهای سال گذشته آغاز شد.
وی گفت: این طرح در تداوم فعالیتهای پژوهشی و کاوشهای سال گذشته انجام میشود تا ضمن مستندسازی دقیق لایههای مدفون، اطلاعات بیشتری از وضعیت زیستی و تدفین در این پهنه تاریخی به دست آوریم.
عالی افزود: گنبد سلطانیه، به عنوان بزرگترین گنبد آجری جهان و شاهکار معماری دوره ایلخانی، تنها محدود به بنای عظیم گنبد نیست. یکی از بخشهای بسیار مهم و کمتر شناختهشده این مجموعه، «گورستان تاریخی» است که در محدوده بیرونی گنبد و در داخل حصار ارگ سلطنتی قرار گرفته است.
سرپرست هیأت کاوش باستانشناسی گفت: این فصل از کاوشها با رویکردی حفاظتی و پژوهشی، گامی بلند در راستای آگاهی بیشتر از دانش باستانشناسی، معماری و فرهنگ دوره ایلخانی انجام میشود.
گنبد سلطانیه به عنوان بزرگترین گنبد آجری جهان و سومین گنبد مرتفع جهان یاد میشود. گنبد سلطانیه در سال ۱۳۸۴ به ثبت رسیده است.