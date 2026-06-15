به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛دیدار‌های رده‌بندی و پایانی پنج وزن نخست کشتی فرنگی از سری مسابقات بین‌المللی جام جهان‌پهلوان تختی درحالی عصر امروز (دوشنبه) در سالن ورزشی فجر کرمان به پایان رسید که حسین بیژنی، محمدمهدی غلامپور، امین کاویانی‌نژاد، یاسین یزدی و محمدهادی صیدی در وزن‌های مختلف طلایی شدند.

چهل‌وششمین دوره رقابت‌های بین‌المللی جام جهان پهلوان تختی که از صبح روز دوشنبه در سالن ورزشی فجر شهر کرمان آغاز شده، تا روز جمعه (پایان هفته جاری) ادامه خواهد داشت.

ابتدا حسین بیژنی با پیروزی نزدیک و دشوار با نتیجه ۶ بر پنج مقابل محمدپویا اسدی در مرحله پایانی، بر سکوی نخست دسته ۵۵ کیلوگرم این رقابت‌ها جای گرفت تا نخستین طلای جام تختی را بر گردن خود بیاویزد و محمدرضا توکلیان و محمدحسن مشهدی‌زاده نیز به مقام سوم و چهارم این وزن رسیدند.

محمدمهدی غلامپور نیز پیش از پایان زمان قانونی، با نتیجه هشت بر صفر در فینال وزن ۶۳ کیلوگرم این مسابقات بر سیدمصطفی رضایی غلبه کرد تا بر سکوی قهرمانی این رقابت‌ها بایستد.

همچنین رضا قیطاسی از خوزستان در مرحله رده‌بندی این وزن با نتیجه ۱۱ بر سه مقابل علیرضا حاجیوند از تهران به برتری رسید تا هشت ثانیه مانده به پایان مسابقه، کار را به پایان برساند و مدال برنز این رقابت‌ها را کسب کند.

مرحله نهایی دسته ۷۷ کیلوگرم نیز با قهرمانی امین کاویانی‌نژاد به پایان رسید، جایی که این کشتی‌گیر خوزستانی با نتیجه پنج بر ۲ اهورا بویری را از پیش روی برداشت.

مرحله رده‌بندی این وزن نیز که با رقابت رضا بیرانوند از تهران و علی اصغر سام‌دلیری از استان مازندران همراه بود، با برد چهار بر یک سام‌دلیری به پایان رسید تا تکلیف رتبه سوم و چهارم این وزن نیز را مشخص شده باشد.

همچنین در رقابت نهایی دسته ۸۷ کیلوگرم، یاسین یزدی با نتیجه پنج بر ۲ جمال اسماعیلی را شکست داد و به نشان طلا دست یافت.

توحید محبی از تهران نیز با نتیجه سه بر صفر مسلم مرادی از کردستان را در دیدار رده‌بندی این وزن شکست داد تا به مدال برنز این وزن نائل شود.

محمدهادی صیدی نیز با نتیجه پنج بر یک امیررضا مرادیان را در فینال وزن ۹۷ کیلوگرم شکست داد تا قهرمان این وزن سنگین از سری رقابت‌های جام جهان پهلوان تختی شود.

همچنین در مرحله رده‌بندی دسته ۹۷ کیلوگرم، عرفان ملازاده با شکست امیر میرزازاده با نتیجه سه بر سه به مقام سومی این وزن رسید.

کرمان در روز نخست به طلا نرسید.

استان کرمان نیز در این دور یک کشتی‌گیر در مرحله نهایی، یک نماینده در رده‌بندی و یک کشتی‌گیر در شانس دوباره داشت، اما دست استان کرمان از مدال طلا در روز نخست این رقابت‌ها کوتاه ماند.

چهل‌وششمین دوره رقابت‌های بین‌المللی جام جهان پهلوان تختی با حضور بیش از ۳۰۰ کشتی‌گیر در ۲ بخش کشتی آزاد و فرنگی در محل سالن ورزشی فجر کرمان در حال برگزاری است.

این رقابت‌ها که از صبح امروز دوشنبه با رقابت کشتی‌گیران فرنگی (۲۵ و ۲۶ خردادماه) آغاز شده تا جمعه هفته جاری در بخش آزاد (۲۸ و ۲۹ خرداد ماه) ادامه خواهد یافت و تمامی رقابت‌های در ۲ تشک A,B سالن ورزشی فجر کرمان برگزار خواهد شد.