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جمعی از خانوادههای معظم شهدا دانش آموز مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب از کرمان عازم نجف اشرف شدند.
به گزارش خبر گزاری صد اوسیما مرکز کرمان؛این سفر با هدف تکریم و تجلیل از صبر و استقامت خانوادههای شهدا و فراهم کردن زمینه زیارت عتبات عالیات انجام شد.
خانوادههایی که با یاد عزیزان شهیدشان و با قلبی سرشار از عشق و دلدادگی، راهی دیار نور شدند.
جزینی زاده مدیر کل فرودگاههای استانگفت: این اعزام نشانهای از ارجنهادن به مقام والای خانوادههای شهدا و فرصتی برای تجدید میثاق با آرمانهای شهیدان است که کرمان با دو پرواز میزبان این مسافران شد.