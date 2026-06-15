به گزارش خبر گزاری صد اوسیما مرکز کرمان؛این سفر با هدف تکریم و تجلیل از صبر و استقامت خانواده‌های شهدا و فراهم کردن زمینه زیارت عتبات عالیات انجام شد.

خانواده‌هایی که با یاد عزیزان شهیدشان و با قلبی سرشار از عشق و دلدادگی، راهی دیار نور شدند.

جزینی زاده مدیر کل فرودگاه‌های استان‌گفت: این اعزام نشانه‌ای از ارج‌نهادن به مقام والای خانواده‌های شهدا و فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهیدان است که کرمان با دو پرواز میزبان این مسافران شد.