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رئیس هیئتمدیره انجمن صنایع پلیمر ایران گفت: روند بازار نشان میدهد حجم عرضه مواد پلیمری در حال افزایش است و این موضوع به بهبود تأمین مواد اولیه صنایع پاییندستی کمک کرده است.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ آقای سعید ترکمان با اشاره به اینکه همزمان با افزایش عرضه، قیمت مواد پلیمری نیز وارد مسیر اصلاح و کاهش شده و شواهد موجود حاکی از آن است که این روند در کوتاهمدت ادامه خواهد داشت؛ اتفاقی که میتواند شرایط مناسبتری برای برنامهریزی تولید، مدیریت موجودی و افزایش بهرهوری واحدهای تولیدی فراهم کند.
رئیس هیئتمدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران درباره اقدامات انجامشده برای بازگرداندن آرامش به بازار مواد اولیه گفت: در مرحله نخست، تمرکز بر بازیابی ظرفیت تولید مجتمعهای پتروشیمی و بازگشت آنها به مدار تولید بود و پس از آن نیز برنامههای افزایش عرضه و ساماندهی بازار به اجرا درآمد.
وی تأکید کرد: اکنون مهمترین اولویت، اصلاح فرآیند تخصیص سهمیه مواد اولیه است تا سهمیهها بر اساس نیاز واقعی واحدهای تولیدی توزیع شود و شفافیت و عدالت بیشتری در دسترسی صنایع به مواد اولیه ایجاد شود.
این فعال اقتصادی ادامه داد: تکمیل زنجیره تنظیم بازار، بهبود نظام توزیع و اصلاح سهمیهبندی مواد اولیه، از مهمترین اقداماتی است که میتواند به ثبات بازار، کاهش نوسانات و افزایش قدرت رقابت صنایع پاییندستی منجر شود.