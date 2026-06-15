طرح همیار محرم به منظور ایمنی ترافیکی هیات‌های عزاداری در ایام ماه محرم‌الحرام اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: پلیس راهور استان برای ارتقای ایمنی، در محل‌های تجمع هیات‌های عزاداری در کنار مردم برای تسهیل تردد استقرار دارد.

سرهنگ رضایی از متولیان هیات‌های عزاداری خواست حتما در ترددها، نظم را رعایت کنند و ایستگاه‌های صلواتی در نزدیکی تقاطع‌ها و میادین اصلی دایر نکنند.

وی همچنین تاکید کرد: هنگام پخش نذری از ایجاد گره‌های ترافیکی جلوگیری کنند تا در ماموریت خودرو‌های امدادی خللی وارد نشود.

همیار پلیس هیات‌های مذهبی هم باید در جلو و انتهای کاروان به جلیقه و علایم شب نما مجهز باشد