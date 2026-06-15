به مناسبت هفته جهاد کشاورزی ۲۶ طرح جهاد کشاورزی قم با اعتبار ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی به بهره بره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم در مراسم افتتاح واحد تولیدی مرغ تخم‌گذار که با اشتغال ۴۰ نفری با اعتبار هزارو ۲۰۰ میلیارد تومانی و همزمان با ارتباط ویدئو کنفرانسی با رئیس جمهور آغاز شد گفت :در هفته جهاد کشاورزی ۲۶ طرح در بخش‌های آب و خاک، دام و طیور، شیلات، صنایع، تحقیقات و دامپزشکی به مرحله بهره برداری می‌رسد .

سجاد چهرگانی با اشاره به اینکه برای این طرح‌ها ۲ هزار و ۳۰۰ میلیاردتومان هزینه شده است افزود: این طرح‌های زمینه اشتغال مستقیم ۲۷۶ نفر و اشتغال غیر مستقیم ۵۴۱ نفر را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: در این هفته ۱۱ طرح آب و خاک، ۲ طیور، ۴ دام، یک سیلات، ۳ صنایع، ۳ تحقیقات و ۲ طرح هم در بخش دامپزشکی به بهره برداری خواهند رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم در مورد افتتاح واحد تولیدی مرغ تخم گذار در قم افزود: در استان قم ۱۷۱ واحد مرغ تخم گذار فعال هستند که روزانه ۴۵۰ تن تخم مرغ تولید می‌کنند.