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مردم غیور و ولایتمدار دیار شهید سلیمانی در تجمع شبانه، بر حفظ وحدت همگانی و تحکیم انسجام ملی تاکید می کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ مردم بصیر ووفادار با سر دادن شعارهای انقلابی، پایبندی به ارزشهای اسلامی و ملی و حمایت از نظام جمهوری اسلامی را به نمایش میگذارند.
شرکتکنندگان در این اجتماعات با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی، اعلام میکنند ملت ایران در برابر هرگونه تهدید، فشار و جنگ روانی دشمنان ایستادگی خواهد کرد و اجازه نخواهد داد خدشهای به امنیت و اقتدار کشور وارد شود.
حاضران همچنین با اشاره به شرایط حساس منطقه، وحدت ملی را مهمترین سرمایه کشور دانسته و خواستار هوشیاری بیشتر در برابر توطئههای رسانهای و سیاسی دشمنان شدند.