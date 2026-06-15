مردم غیور و ولایتمدار دیار شهید سلیمانی در تجمع شبانه، بر حفظ وحدت همگانی و تحکیم انسجام ملی تاکید می کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ مردم بصیر ووفادار با سر دادن شعار‌های انقلابی، پایبندی به ارزش‌های اسلامی و ملی و حمایت از نظام جمهوری اسلامی را به نمایش می‌گذارند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماعات با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی، اعلام می‌کنند ملت ایران در برابر هرگونه تهدید، فشار و جنگ روانی دشمنان ایستادگی خواهد کرد و اجازه نخواهد داد خدشه‌ای به امنیت و اقتدار کشور وارد شود.

حاضران همچنین با اشاره به شرایط حساس منطقه، وحدت ملی را مهم‌ترین سرمایه کشور دانسته و خواستار هوشیاری بیشتر در برابر توطئه‌های رسانه‌ای و سیاسی دشمنان شدند.