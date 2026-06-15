برای ترویج فرهنگ صلح و سازش و برداشتن موانع تولید و اشتغال هیئت صلح خانه صمت در کرمان افتتاح شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛ در این مراسم همچنین احکام صلح یاران به آنان اعطا و از آگهی اعلان پویش "به عشق امام حسین علیه السلام می‌بخشم "نیز رونمایی شد.

رئیس توسعه حل اختلاف استان کرمان در حاشیه افتتاح هیئت صلح‌خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با تأکید بر نقش این هیئت‌ها در حل اختلافات درون‌صنفی، گفت: ساماندهی و حل‌وفصل اختلافات فعالان اقتصادی در بستر صلح و سازش، زمینه تمرکز بیشتر صنعتگران بر تولید، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و افزایش رفاه عمومی را فراهم می‌کند.

حجت‌الاسلام ابراهیمی با تاکید بر لزوم نظام‌مند کردن صلح و سازش در جامعه، تصریح کرد: اگر یک صنعتگر اختلافات بین خود و زیرمجموعه‌اش در همان مجموعه از طریق هیئت‌های صلح ساماندهی و خاتمه یابد، دغدغه خود را منحصراً در تولید می‌گذارد و تولید را توسعه می‌دهد و نتیجه آن رفاه مردم است.

وی از آغاز دوره‌های آموزشی جدید از سال ۱۴۰۵ برای هیئت‌های صلح خبر داد و گفت: دو سه جلسه آموزشی در هیئت‌های صلح مساجد شروع شده تا کار هرچه بیشتر به مردم واگذارشود.