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ماه محرم فرا رسید و شهر، یکپارچه سیاهپوش شده تا یاد حماسهی اباعبدالله الحسین(ع) و یارانش را دوباره زنده کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، با فرا رسیدن ماه محرمالحرام، شهر قزوین جلوهای از ماتم و اندوه به خود گرفت و با سیاهپوش شدن معابر، میادین و اماکن عمومی، فضای شهر رنگ و بوی عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش را به خود گرفت.
همزمان با آغاز ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، پرچمهای مشکی، کتیبههای عزاداری و نمادهای سوگ حسینی در نقاط مختلف شهر نصب شده و مردم مؤمن و ولایی قزوین بار دیگر عشق و ارادت خود را به مکتب عاشورا به نمایش گذاشتند.
شهر قزوین در نخستین روزهای محرم، میزبان آیینهای سوگواری، روضهخوانی و تجمعات مذهبی در مساجد، تکایا و حسینیهها خواهد بود؛ آیینهایی که هر سال با شکوهی خاص، یاد و نام شهدای کربلا را زنده نگه میدارد.
محرم، ماه حماسه، ایثار و آزادگی، بار دیگر از راه رسیده تا دلهای عاشق را به کربلا پیوند دهد و پیام جاودانه عاشورا را در جانها زنده کند.