به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، همزمان با هفته جهاد کشاورزی طرح پرورش متراکم ماهی در استخرهای پیش‌ساخته در مجتمع پرورش ماهیان گرمابی آزادگان شهرستان کارون به بهره‌برداری رسید.

این مراسم با حضور حمزه رستم پور، معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران، جواد سلطانی کاظمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، سیدشریف موسوی، مدیرکل شیلات استان، فرماندار شهرستان و سایر مدیران مرتبط استانی برگزار شد.

سید شریف موسوی در تشریح جزئیات طرح پرورش متراکم ماهی در شهرستان کارون گفت: این طرح که توسط بخش خصوصی احداث شد شامل ۱۱ واحد استخر پرورش متراکم با ظرفیت تولید سالانه ۳۰ تن ماهی گرمابی است که از نظر میزان تولید معادل ۱۰ هکتار استخر خاکی پرورش ماهی به شمار می‌رود؛ بهره‌وری آب در این طرح ۹۵ درصد و بهره‌وری خاک ۸۰ درصد برآورد شده است.

وی افزود: مساحت محدوده اجرای این پروژه ۳ هزار متر مربع بوده و با بهره‌برداری از آن زمینه اشتغال ۹ نفر فراهم می شود.

موسوی اظهار داشت: در این طرح آب مزرعه ابتدا وارد استخرهای پرورش متراکم شده و پس از غنی شدن با مواد مغذی به استخرهای خاکی هدایت می‌شود؛ این روش ضمن کاهش مصرف آب موجب افزایش راندمان تولید و استفاده بهینه از منابع آب و خاک می‌شود.