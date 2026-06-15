به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) در مراسم قدردانی از بانوان فعال در تجمعات شبانه با تجلیل از نقش بانوان موکب‌دار گفت: بانوانی که موکب اداره می‌کنند، نقش مادری دارند و پناهگاه دختران جامعه هستند؛ همان‌هایی که در جبهه فرهنگی، دشمن را به عقب می‌رانند.

آیت‌الله سید محمد سعیدی با اشاره به شرایط کنونی و تلاش دشمن برای ایجاد تفرقه افزود: در چنین موقعیتی باید با عمل، وحدت ملی ایجاد کنیم و این موضوع فقط در حد حرف نیست.

استاندار قم، نیز با قدردانی از تلاش‌های بانوان گفت: حضور بی‌نظیر بانوان در این شب‌ها بسیار ارزشمند و اثرگذار است و پیروزی‌ها مدیون این همراهی است.

اکبر بهنام‌جو، با اشاره به نقش بانوان در مدیریت مصرف انرژی در منازل، تأکید کرد: مدیریت خانه می‌تواند در موضوع صرفه‌جویی بسیار کمک‌کننده باشد و این موضوع نیازمند همکاری همگانی در منازل و اجتماعات است.

در پایان این مراسم نیز از بانوان فعال و موکب‌دار تجلیل شد.