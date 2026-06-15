به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت: شهروندان مشهدی در صورت مشاهده متکدیان در معابر و چهار راه‌های شهری، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۷ یا پیام‌رسان‌های بله، روبیکا و ایتا به مرکز اجتماعی خانه سبز مشهد اطلاع دهند.

جاوید کیانی با اشاره به ضرورت حفظ سیمای شهری و ارتقای آرامش اجتماعی در ایام پرزائر مشهد افزود: با توجه به آغاز فصل تابستان و افزایش ورود زائران به مشهد مقدس، ساماندهی متکدیان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این موضوع با جدیت بیشتر و با مشارکت مردم در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده متکدیان در چهارراه‌ها، تقاطع‌ها و سایر معابر شهری، از طریق تماس با سامانه ۱۳۷ شهرداری مشهد، محل حضور آنان را گزارش کنند تا نیرو‌های گشت و جمع‌آوری در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام لازم را انجام دهند.

کیانی گفت: ادمین مرکز اجتماعی خانه سبز مشهد در پیام‌رسان‌های بله، روبیکا و ایتا با شناسه hami_shahr@ فغال است و برای تسریع در روند رسیدگی، شهروندان می‌توانند نام و موقعیت محل حضور متکدیان را از طریق این پیام‌رسان‌ها ارسال کنند تا گزارش‌ها به‌صورت مستقیم در اختیار تیم‌های اجرایی قرار گیرد.

وی افزود: مشارکت و همراهی مردم نقش مهمی در کاهش پدیده تکدی‌گری و ارتقای نظم و امنیت اجتماعی شهر دارد و امیدواریم با همکاری شهروندان، شاهد کاهش این آسیب اجتماعی در سطح شهر باشیم.