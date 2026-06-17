جانشین انتظامی شهرستان خدابنده، از کشف ۳۰ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع به ارزش ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در خدابنده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛سرهنگ محمد عزیزی گفت:پس از اطلاع ماموران پلیس آگاهی شهرستان مبنی بر حمل بار قاچاق توسط یک دستگاه خودروی وانت نیسان در محور مواصلاتی خدابنده، کردستان رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران با انجام کار‌های اطلاعاتی موفق به شناسایی خودرو مورد نظر شده و پس از هماهنگی قضایی، در عملیاتی نسبت به توقیف آن اقدام کردند

جانشین انتظامی شهرستان خدابنده با اشاره به اینکه در این رابطه ۱ نفر دستگیر شده است افزود: برابر نظر کارشناسان ارزش کالای مکشوفه ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است. سرهنگ عزیزی در پایان ضمن هشدار به مخلان نظام اقتصادی، از شهروندان عزیز خواست هرگونه موارد مشکوک در این زمینه را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.