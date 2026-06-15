شرکت زرین مهر آمیتیس در زمینه فرآوری و بسته‌بندی تخم‌مرغ، تولید پودر تخم‌مرغ، پودر پوسته تخم‌مرغ و تخم‌مرغ مایع پاستوریزه فعالیت می‌کند.

این مجموعه با ظرفیت فرآوری روزانه ۷۰ تن تخم‌مرغ و پشتیبانی یک میلیون قطعه مرغ تخم‌گذار، نقش مهمی در تأمین نیاز بازار داخلی و گسترش صادرات محصولات فرآوری‌شده ایفا خواهد کرد.

این مجتمع توان تولید سالانه ۷۲ هزار تن انواع فرآورده‌های تخم‌مرغ، پودر پوسته تخم‌مرغ، تخم‌مرغ مایع پاستوریزه و مکمل‌های ورزشی را داراست. محصولات تولیدی این واحد در صنایع قنادی، شکلات‌سازی، تولید مکمل‌های ورزشی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با بهره‌برداری از این طرح صنعتی، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۱۰ نفر فراهم شده است.

امروز همچنین همزمان با پنجمین روز از هفته جهاد کشاورزی و به صورت ویدئوکنفرانس با حضور رئیس‌جمهور و وزیر جهاد کشاورزی، ۲۳ طرح بخش کشاورزی استان قزوین با اعتباری بالغ بر ۴۶۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، در این مراسم اظهار کرد: این طرح‌ها شامل ۱۹ پروژه در حوزه آب، خاک و امور زیربنایی، یک طرح در بخش تولیدات باغی و گلخانه‌ای، یک طرح در حوزه تولیدات دامی و دو طرح در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی است.

حریری‌مقدم با اشاره به آثار و دستاوردهای اجرای این پروژه‌ها افزود: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، ۸۶۸ خانوار روستایی از خدمات و مزایای زیرساختی بخش کشاورزی بهره‌مند خواهند شد. همچنین برای ۱۲۶ نفر اشتغال مستقیم و برای ۵۲۰ نفر اشتغال غیرمستقیم در استان ایجاد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پروژه‌ها از محل اعتبارات دولتی، تسهیلات بانکی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأمین شده است.