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برنامه عزاداری دهه اول محرم در میادین اصلی شهر تهران اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ برنامه عزاداری دهه اول محرم در میادین اصلی شهر تهران بدین شرح است:
میدان ونک
سخنران: حجت الاسلام محمدرضا عابدینی
مرثیه خوان: میثم مطیعی
زمان: از ۲۵خردادماه به مدت ۱۱ شب ساعت ۲۱
میدان انقلاب
سخنرانان: حجت الاسلام پناهیان،حشمت اله قنبری
مرثیه خوان: محمدرضا طاهری، حسین طاهری، علیرضا طاهری
زمان:از ۲۵ خرداد ماه به مدت ۱۰ شب ساعت ۲۱
میدان طهرانی مقدم
سخنران:حجت الاسلام علیرضا پناهیان
زمان: از ۲۵خردادماه به مدت ۱۱ شب ساعت ۲۱
نشانی:سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم
میدان هفت حوض
سخنران:حجت الاسلام سید عباس موسوی مطلق
مرثیه خوان: حیدر خمسه، روح الله بهمنی
زمان:دهه اول ماه محرم ساعت ۲۱
نشانی:نارمک میدان هفت حوض
میدان تجریش
سخنران: حجت الاسلام بی آزار،حجت الاسلام طباخیان
مرثیه خوان: محمدحسین پویانفر،حامد باقری
زمان: از ۲۵خردادماه ۲۲
میدان شهدا
سخنران: حجت الاسلام سلامت
مرثیه خوان: مهدی سماواتی
زمان: از ۲۵خردادماه ۲۱:۳۰
میدان هفت تیر
سخنران: شیخ مصطفی کرمی
مرثیه خوان: حسین سیب سرخی،حامد خمسه، علی اصغر ژولیده
زمان: از ۲۵خردادماه ۲0:۳۰
میدان صادقیه
سخنران: حجت السلام ناصر یوسفی
مرثیه خوان: سعید حدادیان،محمدحسین حدادیان، امیر عباسی
زمان: از ۲۵خردادماه ۲۲