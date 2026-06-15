به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛مردم ولایت‌مدار دیار حاج قاسم در استمرار شب‌های اقتدار بار دیگر با برپایی تجمعاتی پرشور و سردادن شعار‌های انقلابی، حمایت قاطع خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و نیرو‌های مسلح مقتدر اعلام کردند.

کرمانیان جانفدای ایران در شب‌های حماسه همبستگی ملی ،همه یک‌صدا و متحد فریاد " مرگ بر اسراییل و مرگ بر آمریکا " سر می دهند و با قلبی آتشین و گام‌های استوار وفاداری به انقلاب، رهبری و نظام اسلامی و حمایت از رزمندگان دلاور نیرو‌های مقتدر مسلح مان را فریاد می‌زنند.