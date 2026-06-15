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دبیر قرارگاه بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی استان قم از پایش و اجرای برنامههای مدیریت مصرف در اماکن زیارتی و مذهبی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،هادی روشن، در بازدید مشترک با شرکت توزیع نیروی برق استان از بخشهای مختلف حرم مطهر با اشاره به مصوبات این قرارگاه گفت: با تأکیدات استاندار قم در زمینه مدیریت مصرف انرژی، برنامههای مختلفی برای عبور از روزهای اوج مصرف در دستور کار قرار گرفته است.
دبیر قرارگاه بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی استان قم افزود: یکی از مهمترین مصوبات قرارگاه، کاهش مصرف انرژی و پایداری شبکه برق در اماکن زیارتی و مذهبی استان است که خوشبختانه حرم مطهر کریمه اهل بیت همکاری مطلوبی در اجرای این برنامهها داشته است.
وی با قدردانی از همراهی مسئولان حرم مطهر تصریح کرد: اجرای برنامههای مشابه در سایر اماکن عمومی، مذهبی و زیارتی استان نیز در دستور کار قرار دارد تا با مشارکت همه بخشها، مدیریت مصرف انرژی محقق شود.
مسئول برق حرم مطهر نیز در این بازدید گفت: با مدیریت روشنایی، کاهش نور در برخی فضاها و اصلاح سیستم روشنایی داخلی، حدود ۱۰ کیلووات صرفهجویی در مصرف برق محقق شده است.
مصطفی احمدی، افزود: سامانههای سرمایشی حرم نیز بر روی دمای استاندارد ۲۵ درجه سانتیگراد تنظیم شدهاند تا ضمن حفظ شرایط مناسب برای زائران، مصرف انرژی به شکل مطلوب مدیریت شود.
همزمان با اجرای این برنامهها، کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان نیز با حضور در میان شهروندان و توزیع شیوه نامههای آموزشی، در صحنهای مختلف حرم، راهکارهای مصرف بهینه برق را تبیین کردند.