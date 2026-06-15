معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان یزد از تصویب اجرایی طرح آزادراه اردکان–یزد در هیئت دولت خبر داد و گفت: با نهایی شدن اقدامات قراردادی، عملیات اجرایی این طرح مهم به‌زودی با حضور مقامات کشوری آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، باشی زاده با اشاره به اهمیت آزادراه اردکان–یزد به عنوان یکی از راه‌های اصلی شمال به جنوب کشور اظهار کرد: این طرح در سال گذشته با پیگیری‌های مستمر در دستور کار وزارت راه و شهرسازی و مسئولان استان یزد قرار گرفت.

وی افزود: هرچند در سال‌های گذشته نیز اقداماتی برای اجرای این طرح صورت گرفته بود، اما به دلایل مختلف عملیات اجرایی آن متوقف مانده بود.

باشی‌زاده ادامه داد: در یک سال گذشته، با تأکید استاندار یزد دکتر بابایی، پیگیری‌های معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، اداره‌کل راه و شهرسازی استان و همچنین نماینده مردم یزد، اشکذرو زارچ در مجلس شورای اسلامی، جلسات متعددی در وزارت راه و شهرسازی و شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور برگزار شد.

وی تصریح کرد: با وجود شرایط ناشی از جنگ، خوشبختانه هفته گذشته این طرح در دو مرحله در هیئت دولت به تصویب رسید و مجوز اجرای آن صادر شد.

معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان یزد خاطرنشان کرد: اقدامات قراردادی طرح در هفته آینده صورت می‌گیرد و عملیات اجرایی آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن با حضور مقامات کشوری در استان یزد آغاز خواهد شد.