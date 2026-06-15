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مردم قم در اجتماع شبانه بر نقش وحدت ملی، انسجام و تبعیت از رهنمودهای رهبری، به عنوان عامل پیروزی و اقتدار کشور در برابر توطئهها و جنگ ترکیبی دشمنان تاکیدکردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،شرکتکنندگان در صد و ششمین اجتماعات مردمی، ایران و مردم ایران را پیروز میدان مقابله با دشمن دانسته و تأکید کردند: تداوم این پیروزی در گرو حفظ وحدت ملی، اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان و پرهیز از همصدایی با جریانهای معاند است.
آنان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت ایستادگی، روشنبینی و انسجام اجتماعی، این عوامل را مهمترین پشتوانه امنیت و پیشرفت کشور برشمردند.