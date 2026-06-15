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مدیرعامل راهآهن از آغاز اجرای برنامههای جدید برای توسعه مراکز لجستیکی، افزایش ظرفیت حمل بار ریلی، تقویت کریدورهای بینالمللی و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه حمل و نقل و گردشگری خبرگزاری صداوسیما، جبارعلی ذاکری گفت: این اقدامات با هدف افزایش سهم ریل در جابهجایی بار و تحقق هدف حمل ۵۴ میلیون تن بار در سال جاری دنبال میشود.
ذاکری افزود: راهآهن در ماههای اخیر برنامههای متعددی را برای توسعه زیرساختها، ناوگان و ظرفیتهای حملونقل ریلی کشور دنبال کرده که بخش مهمی از آنها وارد مرحله اجرا شده است.
وی افزود: توسعه مراکز لجستیکی، افزایش ظرفیتهای ترانزیتی، فعالسازی کریدورهای حملونقلی و جذب بارهای جدید از مهمترین محورهای این برنامههاست و تلاش شده است با مشارکت بخش خصوصی روند اجرای آنها تسریع شود.
مدیرعامل راهآهن یکی از مهمترین پروژههای در دست اجرا را توسعه بزرگترین مرکز لجستیکی شمال شرق کشور در منطقه مرزی مشترک ایران و ترکمنستان عنوان کرد و گفت: این طرح با همکاری منطقه آزاد سرخس و مشارکت بخش خصوصی اجرا خواهد شد و میتواند نقش مؤثری در تقویت جایگاه ایران در کریدورهای بینالمللی حملونقل ایفا کند.
ذاکری با اشاره به برنامههای توسعه ناوگان ریلی افزود: قرارداد تأمین ۳۲۹ دستگاه لکوموتیو منعقد شده که تاکنون ۲۰ دستگاه وارد کشور شده و ۶۰ دستگاه دیگر نیز در مراحل تجهیز و آمادهسازی قرار دارد. همچنین برای سالهای آینده نیز برنامه ورود لکوموتیوهای جدید پیشبینی شده است.
وی از اجرای برنامه تأمین یکهزار و ۳۵۰ دستگاه واگن باری خبر داد و گفت: بخشی از این واگنها وارد چرخه بهرهبرداری شدهاند و سایر واگنها نیز به تدریج به ناوگان باری کشور افزوده خواهند شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به توسعه ناوگان مسافری اظهار کرد: قرارداد ساخت ۴۶۳ دستگاه واگن مسافری با شرکتهای داخلی منعقد شده و روند تحویل واگنهای جدید به ناوگان ادامه دارد.
مدیرعامل راهآهن با اشاره به رشد ۹ درصدی حمل بار ریلی در سال گذشته گفت: هدفگذاری امسال دستیابی به حمل ۵۴ میلیون تن بار است و امیدواریم با توسعه ناوگان، افزایش ظرفیتهای لجستیکی و تقویت کریدورهای حملونقلی، این هدف محقق شود.