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پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی یک تا ۳۱ تیر (مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۱ تیر و مسیرهای برگشت تا تاریخ یکم مرداد ۱۴۰۵) از روز چهارشنبه ۲۷ خرداد آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیش فروش بلیت در همه محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز میشود.
پیش فروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه (۲۷ خردادماه) از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام میشود.
لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به صورت شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره