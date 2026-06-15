دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان گفت: تولید سیمان در دو ماهه ابتدایی امسال با ۹ و شش دهم درصد رشد به ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسیده است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، آقای علی اکبر الوندیان در گزارشی به میزان تولید و مصرف ماهانه این صنعت برای تامین نیاز داخل اشاره کرد و گفت: متوسط مصرف ماهانه سیمان در کشور ۵ میلیون تن است.

وی از دولت درخواست کرد تا حداقل انرژی و سوخت لازم برای تامین نیاز داخل را فراهم کند.

الوندیان افزود: در دو ماهه نخست امسال، میزان تولید کلینکر به ۱۳ میلیون تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد کاهش یافته است اما تولید سیمان با ۹ و شش دهم درصد رشد به ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسیده است.

وی ادامه داد: میزان صادرات سالانه کشور به طور متوسط ۱۳ میلیون تن برآورد می‌شود که به کشور‌های حوزه اوراسیا، ارمنستان، افغانستان، پاکستان و حوزه خلیج فارس صادر می شود.

الوندیان افزود: از پاییز سال گذشته تا کنون، بالغ بر ۹ میلیون تن اقلام صادراتی صنعت سیمان از طریق بورس کالا عرضه شده است که این امر به ایجاد شفافیت اطلاعات در این حوزه کمک شایانی کرده است.

وی در خصوص قیمت سیمان گفت: در ابتدای سال جاری، متوسط قیمت هر کیلوگرم سیمان پاکتی ۲۶۰۰ تومان بود که این رقم در ماه اخیر به ۳۹۰۰ تومان رسیده است؛ این افزایش ۴۹ درصدی در حالی است که قیمت پاکت سیمان از سال گذشته تا امروز حدود ۴۰۰ درصد رشد داشته که نشان‌دهنده تاثیر قابل توجه افزایش قیمت مواد بسته‌بندی در این رشد است.

الوندیان در پایان درباره تاثیر افزایش قیمت سیمان بر قیمت مسکن توضیح داد: بر اساس آمارها، به طور متوسط برای هر متر مربع ساختمان سه پاکت سیمان استفاده می‌شود، حتی در بدبینانه‌ترین حالت، با احتساب قیمت نهایی، این مبلغ سهمی کمتر از یک درصد از متوسط قیمت مسکن را به خود اختصاص می‌دهد.