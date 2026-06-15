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معاون سیاسی، اجتماعی استاندار خوزستان بر ضرورت برنامهریزی دقیق و هماهنگی همهجانبه دستگاههای اجرایی برای برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب و زمینه برگزاری باشکوه این رویداد تاریخی و اعزام منظم زائران به مراسم اصلی در تهران تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا نجاتی عصر دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در استان خوزستان اظهار کرد: از چند جهت باید برای این رویداد بزرگ برنامهریزی دقیق انجام شود تا بتوانیم مراسمی در شان و جایگاه این شهید گرانقدر برگزار کنیم.
وی افزود: مسئولیت برگزاری این مراسم متوجه دستگاههای پیشبینی شده است اما لازم است تقسیم کار مشخصی انجام شود تا امور بهصورت منظم، روان و ساماندهیشده پیش برود.
معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان با اشاره به جایگاه والای رهبر شهید انقلاب در نظام جمهوری اسلامی گفت: جایگاه رهبر شهید انقلاب در کشور ما بسیار مهم و ارزشمند است و باید به این جایگاه توجه ویژهای داشته باشیم تا مراسمی متناسب با شان این شخصیت بزرگ برگزار شود؛ در این مسیر باید از همه ظرفیتهای موجود بهرهگیری کنیم.
وی ادامه داد: رهبر شهید انقلاب نهتنها در ایران بلکه در سراسر جهان اسلام و حتی در دنیای غرب نیز از جایگاه ویژهای برخوردار بودند و مجاهدتها و خدمات ایشان به جهان اسلام در طول عمر پربرکتشان باید محور برنامههای این مراسم قرار گیرد.
نجاتی با اشاره به ضرورت سازماندهی مناسب اعزام مردم به مراسم تشییع خاطرنشان کرد: پیشنهاد شده است هر شهرستان بهعنوان یک ستاد اعزام عمل کند و جلسات هماهنگی لازم را برگزار کند؛ همچنین کمیتههای تخصصی تشکیل شدهاند که بدون تردید در اجرای هرچه بهتر برنامهها نقش موثری خواهند داشت.
وی یادآور شد: استان خوزستان تجربه برگزاری مناسبتها و رویدادهای بزرگ را دارد و امیدواریم این مراسم نیز با نظم، هماهنگی و شکوه خاصی برگزار شود.
معاون استاندار خوزستان در ادامه به حضور زائران خارجی اشاره کرد و گفت: برای اتباع عراقی نیز برنامهریزی و ساماندهی مناسبی پیشبینی شده و اقدامات لازم برای اعزام آنان به مراسم در حال انجام است.
وی همچنین تشکیل کمیته ثبتنام را از اولویتهای مهم دانست و افزود: راهاندازی کمیته ثبتنام ضروری است تا بتوانیم بر اساس آمار دقیق، برنامهریزی لازم برای تامین تدارکات و خدمات مورد نیاز را انجام دهیم.
نجاتی تاکید کرد: برنامه محوری ما برای اعزام مردم خوزستان، حضور در مراسم اصلی در تهران است و بدون تردید حضور گسترده و میلیونی مردم در این مراسم باشکوه بازتاب بینالمللی خواهد داشت.
وی با اشاره به تاکیدات استاندار خوزستان گفت: استاندار نیز بر ضرورت برنامهریزی دقیق برای برگزاری این مراسم تاکید فراوان داشتهاند و خوشبختانه خوزستان از حدود ۱۶ روز پیش روند برنامهریزیها را آغاز کرده و در حال حاضر از نظر هماهنگی و آمادگی در شرایط مطلوبی قرار دارد.
همزمان با تداوم برنامهریزیها برای برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، مسئولان استانی و شهرستانی با تاکید بر بهرهگیری از تمامی ظرفیتها، از آمادگی کامل برای میزبانی از سوگواران و تسهیل حضور مردم در مراسمهای پیشرو خبر دادند.
پیشبینی حضور ۲ میلیون نفر از خوزستان در تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان در این جلسه ضمن اشاره به اهمیت تاریخی این مراسم، گفت: شکوه مراسم تشییع پیشرو، یادآور حماسههای حضور مردم در تشییع پیکر امام خمینی (ره)، سردار شهید قاسم سلیمانی و شهید آیتالله رئیسی است و برآوردهای اولیه حاکی از آن است که بالغ بر ۲ میلیون نفر از مردم استان خوزستان برای شرکت در این مراسم عازم خواهند شد.
حجتالاسلام مهدی اخوان صباغ با اشاره به پیشنهاد نماینده ولیفقیه در استان، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مراسم رسمی در تهران برگزار میشود، حجتالاسلام والمسلمین موسویفرد پیشنهاد دادند که اولویت برنامهریزیها بر اعزام زائران به پایتخت متمرکز شود.
وی در ادامه به تبیین سه محور اصلی برنامهریزیها پرداخت و گفت: این اقدامات شامل اعزام متمرکز به مراسم تشییع، برگزاری مراسم سوگواری در سطح استان و همچنین مدیریت برنامههای ویژه برای جاماندگان از اعزام است.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تجربه موفق سپاه پاسداران در مدیریت تجمعات بزرگ و برنامههای مشابه، پیشنهاد واگذاری مسئولیت اجرایی اعزام و اسکان را مطرح کرد.
وی بیان کرد: در حالی که هماکنون وزارت کشور مسئولیت پشتیبانی از اعزام را بر عهده دارد، پیشنهاد میشود مدیریت و هدایت میدانی این برنامه به سپاه واگذار شود؛ چرا که این نهاد با برخورداری از تجربه و توان عملیاتی بالا، میتواند در ارائه خدمات مطلوب و مدیریت منسجمِ حضور میلیونی مردم، تاثیرگذاری بسیار بیشتری داشته باشد.
لزوم فضاسازی شهری در ایام سوگواری محرم و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب
همچنین مدیرکل روابط عمومی استانداری خوزستان، ضمن اعلام تقویم سوگواری اظهار کرد: باتوجه به اینکه شاید تعدادی از مردم نتوانند از نقاط دوردست در مراسم تشییع حضور یابند، پیشنهاد می شود روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تیرماه به عنوان شبهای وداع و بیعت با رهبر شهید انقلاب نامگذاری و مراسمهای ویژهای در نقاط مختلف استان برگزار شود.
نعیم حمیدی همچنین از تمامی شهرداریها، نهادهای فرهنگی و فرمانداران سراسر استان خواست تا با استفاده از حداکثر ظرفیتهای موجود، نسبت به فضاسازی مناسب و متناسب با ایام سوگواری در سطح شهرها اقدام کنند.
وی با اشاره به ابعاد بینالمللی این رویداد تصریح کرد: همچنین با توجه به اشتیاق وافر مردم عراق برای شرکت در این راهپیمایی باشکوه، پیشبینی میشود جمعیت کثیری از کشور همسایه به خوزستان سفر کنند.
حمیدی با بیان اینکه ناوگان هوایی پاسخگوی این حجم عظیم از زائران نخواهد بود، بر ضرورت استفاده از ظرفیت ناوگان ریلی برای تسهیل تردد مردم عراق تاکید کرد.
وی همزمانی حرکت کاروانهای اربعین با ایام تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب را فرصتی مغتنم برای برگزاری باشکوهتر مراسمات دانست و ابراز امیدواری کرد که این تقارن، به هرچه پرشورتر شدن برنامههای سوگواری و تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب کمک کند.
بسیج ظرفیتهای رسانهای خوزستان برای تشییع پیکر «رهبر شهید انقلاب»
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان نیز با اشاره به شور و علاقه وافر مردم برای مشارکت در این رویداد تاریخی، بر لزوم همافزایی رسانهای تاکید کرد و گفت: به منظور بازتاب گسترده و شایسته این مراسم در سطح استان، ضرورت دارد در کنار ظرفیت صدا و سیما، از توان تمامی رسانههای محلی و استانی نیز برای پوشش جامع این رویداد بزرگ استفاده شود.
حسین براتی همچنین در خصوص تسهیل اعزام زائران پیشنهاد داد: ظرفیتهای ریلی استان، بهویژه در محورهای اهواز، خرمشهر و اندیمشک میتواند جهت اعزام رایگان مردم به محل برگزاری مراسم در نظر گرفته شود تا روند انتقال زائران با سرعت و کیفیت بیشتری صورت گیرد.
اعزامها بهصورت شهرستانی برنامهریزی شود
مدیرکل بازسازی عتبات عالیات خوزستان، ضمن ارائه نقشه راه برای برگزاری منسجم مراسم، بر ضرورت ساختارمند شدن فعالیتها تاکید کرد و گفت: برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم، تشکیل کمیتههای ویژه در حوزههای مختلف الزامی است.
حجتالاسلام سید محمود موسوی افزود: بهمنظور جلوگیری از پراکندهکاری و تداخل در اطلاعرسانی، تاکید میشود که "کمیته اطلاعرسانی" مرجع اصلی و مسئول مستقیم کار باشد و سایر دستگاهها از ورود موازی به این حوزه خودداری کنند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت مدیریت لجستیک، بیان کرد: پیشنهاد میشود اعزامها بهصورت شهرستانی برنامهریزی شود؛ چرا که این مدل، علاوه بر افزایش نظم، روند اعزام را برای زائران تسهیل خواهد کرد.
مدیرکل بازسازی عتبات عالیات خوزستان بر اهمیت سلامت و امنیت سوگواران تاکید کرد و خواستار مشارکت حداکثری کمیتههای بهداشت و درمان در تمامی برنامههای اجرایی شد تا خدمات درمانی لازم در طول مسیر و محل مراسم به نحو مطلوب به زائران ارائه شود.
آمادگی کامل ناوگان حملونقل اهواز
فرماندار اهواز نیز با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده در این شهرستان گفت: برنامهریزیهای دقیق برای برگزاری مراسمات سوگواری در سطح شهر و همچنین سازوکارهای لازم برای اعزام منظم و ایمن مردم به مراسم مرکزی انجام شده است.
علی بویری با اطمینان از ظرفیتهای موجود افزود: تمامی هماهنگیهای لازم با ناوگان اتوبوسرانی صورت گرفته و در زمینه تأمین وسایل نقلیه برای اعزام متقاضیان، هیچگونه کمبودی نخواهیم داشت.
در جلسه هماهنگی ویژهای که با هدف برنامهریزی برای مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب برگزار شد، بر بسیج امکانات برای حضور حداکثری مردم خوزستان تاکید شد.
ستاد بزرگداشت عروج خونین حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای قدّساللهنفسهالزکیه در جدیدترین اطلاعیه خود اعلام کرد: به اطلاع عموم مردم شریف و عزادار میرساند مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر آن امام مجاهد شهید و اعضای خانواده ایشان، شهیدان بزرگوار دکتر مصباحالهدی باقریکنی، سیّدهبشری حسینی خامنهای، زهرا حدادعادل و زهرا محمدی گلپایگانی (رضواناللهعلیهم اجمعین) به شرح زیر برگزار خواهد شد:
روزهای شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با نوزدهم و بیستم ماه محرم: مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی (قدّسسرّه) تهران.
روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیستویکم ماه محرم: مراسم تشییع در تهران.
روز سهشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیستودوم ماه محرم: مراسم تشییع در شهر مقدّس قم.
روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیستچهارم ماه محرم و شب شهادت امام سجاد علیهالسلام: مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم ملکوتی امامرضا (علیهآلافالتحیة و الثناء)