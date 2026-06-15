وزیر جهاد کشاورزی در آئین افتتاح بیش از دو هزار طرح عمرانی، اعتماد متقابل دولت و ملت را عامل موفقیت کشور خواند و گفت: تاب آوری و صلابت مردم ایران ناظران بین المللی را به شگفتی وا داشته است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ راه اندازی بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ طرح کشاورزی در مناطق مختلف کشور را زمینه ساز اشتغال بیش از ۷۲ هزار نفر خواند و گفت: در این طرح‌ها، حدود ۷۹ درصد توسط مردم و فعالان بخش کشاورزی تأمین شده ۱۵ درصد از محل اعتبارات ملی و استانی و نزدیک به ۶ درصد نیز از طریق تسهیلات بانکی فراهم شده است.

وزیر جهاد کشاورزی در آئین افتتاح همزمان ۲۳ پروژه کشاورزی در استان تهران که به صورت ویدئو کنفرانس با حضور رئیس جمهور و برخی از اعضای هیأت دولت برگزار شد، اضافه کرد: با راه اندازی همه طرح های در نظر گرفته شده در هفته جهاد کشاورزی، برای ۴۲ هزار نفر به صورت مستقیم و ۳۰ هزار نفر به صورت غیرمستقیم شغل ایجاد می‌شود.

وی هفته جهاد کشاورزی را فرصت مغتنمی برای تجلیل از مجاهدت‌های جهادگران و سنگرسازان بی سنگر دانست و افزود: کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی علاوه بر فعالیت‌های گسترده در عرصه محرومیت زدایی و خدمت رسانی به مردم در دوران دفاع مقدس نیز مسئولیت پشتیبانی و مهندسی جنگ را بر عهده گرفتند و نقش تعیین کننده‌ای در آن حماسه بزرگ ایفا کردند.

نوری با گرامی داشت یاد ۱۱ شهید وزارت جهاد کشاورزی و ۷۰ شهید کشاورز در جنگ سوم تحمیلی، از حضور رئیس جمهور در مراسم امروز قدردانی کرد و گفت: از مجموعه اداری وزارتخانه تا کشاورزان، روستاییان، دامداران، عشایر، تولید کنندگان، تأمین کنندگان و توزیع کنندگان در زنجیره بزرگ امنیت غذایی کشور، همگی از توجه و حمایت رئیس جمهور دلگرم شده‌اند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به پیام رئیس جمهور به مناسبت هفته جهاد کشاورزی تصریح کرد: این پیام ارزشمند پس از ماه‌ها تلاش خستگی ناپذیر فعالان زنجیره امنیت غذایی کشور، موجب دلگرمی مضاعف آنان شد و خستگی را از تن خدمتگزاران این حوزه بیرون کرد.

وی در ادامه با اشاره به شرایط خاص کشور در سال‌های اخیراظهار کرد: در دو سال گذشته مجموعه‌ای از چالش‌ها و رخداد‌هایی که شاید در طول یک قرن برای یک کشور رخ دهد، در مدت کوتاهی برای دولت پیش آمد، با این حال تدبیر، مقاومت و شجاعت رئیس جمهور موجب شد تا روحیه‌ای تازه در مجموعه دولت شکل گرفته و همه دستگاه‌ها با انگیزه و انسجام در مسیر خدمت به مردم حرکت کنند.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در سفر‌های خارجی اخیر که پس از جنگ انجام شد، بسیاری از مقامات و ناظران بین‌المللی از تاب آوری، مقاومت و صلابت مردم و دولت ایران شگفت زده بودند و مدیریت کشور را مورد تحسین قرار می‌دادند؛ موضوعی که برای همه ایرانیان مایه افتخار است.

وی یکی از مهمترین عوامل موفقیت کشور در عبور از چالش‌ها را اعتماد شکل گرفته میان دولت و مردم دانست و گفت: این اعتماد که حاصل صداقت، سلامت و رویکرد عدالت محور دولت است، سرمایه‌ای ارزشمند برای پیشبرد برنامه‌ها از جمله در حوزه تأمین امنیت غذایی محسوب می‌شود.

نوری قزلجه با اشاره به برنامه‌های هفته جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در این هفته حدود ۲۲۰۰ پروژه در حوزه‌های مختلف از جمله صنایع تبدیلی و تکمیلی، دام و طیور، آب و خاک، باغبانی و گلخانه در سراسر کشور به بهره برداری می‌رسد که برای اجرای آنها حدود ۳۰ همت سرمایه گذاری انجام شده است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه اجرای این پروژه‌ها علاوه بر تقویت زیرساخت‌های تولید، موجب ایجاد اشتغال گسترده در مناطق مختلف کشور خواهد شد، تصریح کرد: با بهره برداری از این طرح‌ها، برای حدود ۴۲ هزار نفر اشتغال مستقیم و برای نزدیک به ۳۰ هزار نفر نیز اشتغال غیرمستقیم ایجاد می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه مسیر توسعه بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور براساس برنامه هفتم توسعه دنبال می‌شود، گفت: حمایت از تولید و تولیدکننده، افزایش بهره وری و استفاده علمی از منابع طبیعی از مهم‌ترین محور‌های برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی است.

نوری قزلجه ادامه داد: یکی از سیاست‌های اصلی ما افزایش تولید در واحد سطح است به این معنا که بدون افزایش فشار بر منابع پایه و بدون گسترش سطح زیرکشت، با بهره‌گیری از دانش، فناوری و مدیریت علمی بتوانیم تولید بیشتری داشته باشیم.

وی همچنین اصلاح الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی، منابع آب و خاک و مزیت‌های نسبی مناطق مختلف کشور را از دیگر برنامه‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و افزود: هدف اصلی ما تأمین پایدار امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تأکیدات مکرر رئیس جمهور بر موضوع معیشت مردم گفت: در تمامی جلسات دولت، چه در حوزه امنیت غذایی و چه در سایر موضوعات، رئیس جمهور همواره بر ضرورت توجه به معیشت مردم تأکید داشته‌اند و این رویکرد، جهت‌گیری اصلی برنامه‌های دولت را شکل داده است.

وی با قدردانی از تلاش‌های فعالان زنجیره کشاورزی و امنیت غذایی کشوراظهارکرد: کشاورزان، دامداران، تولیدکنندگان و همه دست‌اندرکاران این حوزه شبانه روز در حال تلاش برای تأمین امنیت غذایی کشور هستند و از همه آنان و همچنین همکاران وزارت جهاد کشاورزی در سراسر کشور صمیمانه قدردانی می‌کنم.